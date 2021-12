Den britiske hovedstad gør klar til omikronflodbølgen. En million dagligt smittede i Storbritannien svarer cirka til 100.000 dagligt smittede i Danmark.

Den britiske regerings eksperter anslår, at der onsdag er 400.000 nye covid-smittede i Storbritannien. Omikronsmitten menes at blive fordoblet hver anden dag, og derfor forventer videnskaben op mod 1 million dagligt smittede før jul.

»Det her er uden tvivl den største trussel mod os siden pandemiens start, og jeg er sikker på, at den stigning i dagligt smittede, vi vil se over de næste dage, vil være svimlende i forhold til, hvad vi har set med de andre varianter,« fortalte Jenny Harris, direktør for Health Securtity UK, det britiske parlament onsdag morgen.

»Det virkeligt bekymrende er, at vi endnu ikke kender omikrons effektivitet og derfor ikke kan forudsige, om disse voldsomme stigninger i antallet af syge også vil betyde mange flere patienter på intensivafdelingerne,« siger Jenny Harris.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, dækker omikronkrisen fra London.

Boris Johnson har i dag indkaldt COBRA, regeringens kriseorgan, der bruges i krig og særligt alvorlige kriser. En talsmand for premierministeren vil ikke udelukke, at man kan blive tvunget til endnu hårdere nedlukning end den, der blev vedtaget i parlamentet tirsdag aften.

Sundhedseksperter advarer om, at omikronflodbølgen i værste fald kan lægge sundhedsvæsnet ned, men selv hvis smitten viser sig at være mindre alvorlig end de tidlige varianter, så vil omikron reelt lukke landet ned, fordi så mange forventes smittet på samme tid, at det kan blive næsten umuligt at holde butikker og restauranter åbne.

»Omikron raser afsted med raketfart, stort set alle vil blive ramt. Jeg tror, at endnu flere allerede er smittet end det, vi anslår,« siger ekspert i matematiske modeller ved London School of Hygiene and Tropical medicine Carl Pearson til Financial Times.

Det er i høj grad de yngre, der i disse dage står i lange vaccinekøer i London. Foto: HANNAH MCKAY

Det er særligt storbyerne London og Manchester, der lige nu er hårdt ramt. I dagene op til jul er det normalt næsten umuligt at komme frem på Londons travle gader, men i år er der mærkeligt stille alle vegne.

Hvilken effekt flodbølgen af omikronsmitte vil få på den britiske økonomi, er svært endnu at spå om, men for mange erhvervsdrivende i London er den udbredte smitte katastrofal.

»Vi driver en lille restaurant, og da en tjener blev syg, kunne vi bytte vagter. Da to blev syge, var det op ad bakke, og da nummer tre i går meldte sig syg, stod det klart, at vi måtte lukke ned. Det betyder, at vi må smide fødevarer indkøbt til højtiden ud, ingen indtægt får og samtidig skal betale lønninger. Det tror jeg ikke, vi overlever,« siger Kate Tinnings, der ejer The Black Axe Mango i det nordlige London til BBC.

Premierminister Boris Johnson indkalder nu kriseorganet COBRA. Regeringen frygter, at pandemien kommer ud af kontrol.

Den britiske regering har nemlig ikke genindført covidpakker for de erhvervsdrivende. Finansminister Rishi Sunak advarer om, at der ikke er penge til at gøre det, ligesom han er bekymret over de voldsomt store udgifter til endnu en omgang vaccine til alle.

I Londons gader er der lange køer foran apoteker og hospitaler, der tilbyder vaccinationer uden forudgående aftale. De næste dage foregår der et kapløb mellem virus og vaccinationsindsatsen.

Der er næppe nogen tvivl om, at omikron vil vinde på den korte bane. Det endnu ubesvarede spørgsmål er, hvor syge de smittede bliver? London bliver et godt pejlemærke for resten af verden desangående.