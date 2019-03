Georgia Boyle havde glædet sig til en romantisk bryllupsrejse til det mexicanske turistparadis Cancun. I stedet blev rejsen et mareridt - og samme oplevelse havde mange andre briter.

Nu har mere end 400 kunder sagsøgt rejsegiganten Tui - som de anklager for at være skyld i, at turisterne blev alvorligt syge.

»På andendagen af vores bryllupsrejse blev min mand meget syg. Han endte på et lokalt hospital, hvor han blev nødt til at lade sig indlægge under elendige forhold,« siger Georgia Boyle til The Sun.

Parret var ifølge hende landet i Mexico uvidende om, at der netop i sommeren 2016 var et udbrud af diarre og opkast i området - forårsaget af en parasit i vandet.

Det gjorde ikke alene Georgia Boyles bryllupsrejse til et mareridt, men forandrede parrets liv for altid.

Hendes mand lider nu af kronisk irritation i tarmen og tør slet ikke tage på ferie længere af frygt for at blive alvorligt syg igen, fortæller Georgia Boyle.

De britiske rejsebureauers brancheforening bad alle medlemmerne om at advare deres kunder om risikoen på grund af parasit-udbruddet før rejsen - men det gjorde Tui ifølge Georgia Boyle ikke.

Samme melding kommer fra de mere end 400 andre britiske Tui-kunder, som fik alvorlige maveinfektioner med blandt andet diarre og blodopkast til følge under deres ferie i Cancun.

De utilfredse Tui-kunder er gået sammen og har sagsøgt Tui.

Alene på et af Tuis hoteller i Cancun, Grand Sirenis Resort and Spa, blev næsten 200 gæster syge under parasit-udbruddet.

På flere andre resorts blev turisterne også syge i hobetal.

»Det er vigtigt at understrege, at under en procent af det totale antal kunder blev syge under deres ophold på disse resorts i løbet af den periode på 10 måneder,« oplyser Tui ifølge The Sun.

Tui ønsker ikke at gå i yderligere detaljer, idet der er en verserende retssag.

Det fremgår ikke, hvor stor en erstatning, de over 400 tidligere Tui-kunder går efter.

Rejsegiganten Tui har længe været på det danske marked, men først i 2015 under navnet Tui.

Indtil da gik selskabet under navnet Star Tour her i Danmark.