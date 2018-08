Den tyrkiske valuta dykker og dykker, og antallet af danskere, der rejser til Tyrkiet stiger. Danskerne pakker nemlig kufferten og rejser i højere grad sydpå, og det har man kunnet mærke hos rejseselskabet TUI.

»Vi har oplevet en stigende interesse for rejser til Tyrkiet i den seneste uge. Vi taler om en stigning på 20-30 procent i antallet af solgte rejser til Tyrkiet sammenlignet med ugen før og sidste år,« siger Christian Grandjean, pressechef hos TUI Danmark.

Big Mac Menu for 13 kroner

Liraen er i år faldet med 45 procent over for den amerikanske dollar. Det betyder, at man i dag kan købe en Big Mac Menu fra McDonalds for omkring 13 danske kroner sammenlignet med 2012, hvor den tyrkiske valuta var langt stærkere, og man skulle af med omkring 44 kroner.

Hos rejseselskabet Sunweb har man ikke mærket effekten af den sidste uge, hvor liraen styrtdykkede. Det har man til gengæld over hele sæsonen, hvor flere danskere har haft lyst til at sætte kurs mod Tyrkiet.

»Vi har haft rigtig stor efterspørgsel på rejser til Tyrkiet i år. Det er jo et rigtig godt rejsemål, men det er selvfølgelig også, fordi priserne er voldsomt billige. Vi har solgt over 30 procent flere rejser til Tyrkiet i forhold til sidste år,« siger Deniz Jensen, landedirektør fra rejseselskabet Sunweb.

Fakta Fakta om den tyrkiske valutas fald Liraen har alene i år tabt omkring 45 procent overfor den amerikanske dollar.

Det skyldes blandt andet en høj inflation, som har udhulet valutaens købekraft, og som har fået investorerne til at sælge ud.

Presset på liraen er steget, efter at forholdet mellem Tyrkiet og USA er forværret.

Tyrkiet har afvist af løslade en amerikansk præst, som myndighederne beskylder for at have støttet det mislykkede militærkup i juli 2016.

Det fik den amerikanske præsident, Donald Trump, til at reagere ved at bebude en forhøjelse af toldsatserne på tyrkisk stål og aluminium.

Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, kalder det en økonomisk krig mod Tyrkiet. Han opfordrer sin befolkning til at støtte økonomien ved at sælge deres dollars for lira. /ritzau/Reuters

Afgange udsolgt i denne uge

Billedet er det samme hos rejseselskabet Spies, hvor man har solgt 10 procent flere rejser til Tyrkiet i forhold til sidste år. Men det er heller ikke noget, de har mærket hen over den seneste uge.

»Afgangene i denne uge er udsolgt. Men vi kan ikke sige, at det skyldes, at liraen er styrtdykket. Det er ikke sådan, at folk kommer løbende ind og vil købe rejser til Tyrkiet. Vi forventer dog, at det bliver nemmere at sælge de sidste pladser,« siger Torben Andersen, kommunikationschef hos Spies.