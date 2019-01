Den britiske premierminister fortæller sine konservative, at hun ønsker aftale om Nordirland udskiftet.

Premierminister Theresa May har mandag fortalt sine britiske konservative, at hun vil have ny brexitafstemning i parlamentet 13. februar.

Det oplyser kilder til Sky News.

Men det afviser en kilde i Det Konservative Parti hurtigt efter ifølge Reuters. Hun ikke har talt om en ny afstemning på den dato, siger kilden.

Tirsdag venter en ny hård og støjende debat i parlamentet om den britiske udtræden af EU.

Der er lagt op til flere afstemninger om Mays næste skridt i forhold til EU.

Hun tabte den første brexitafstemning kæmpestort tidligere i januar. Ikke mindst fordi mange af hendes egne konservative stemte imod den aftale, som hun havde indgået med EU.

May har ifølge Reuters bedt sine konservative kolleger om at støtte et nyt forslag om den såkaldte irske bagstopper.

Hun vil have den nuværende aftale med EU om en irsk bagstopper skiftet ud med et "alternativt arrangement". Det bekræfter den konservative partiformand, Brandon Lewis.

- Det tillader premierministeren at fremsætte et meget klart budskab om, hvad parlamentet ønsker, og hvor partiet står, siger han.

Bagstopperen sikrer, at den britiske provins Nordirland forbliver en del af EU's toldunion, indtil der er fundet en anden løsning, som sørger for, at grænsen mellem EU-landet Irland og Nordirland forbliver åben.

Det anses for afgørende for at kunne fastholde Langfredagsaftalen fra 1998, som afsluttede 30 års sekterisk konflikt i Nordirland. Næsten 4000 blev dræbt under opgøret mellem proirske og probritiske grupper.

De mest overbeviste konservative brexit-tilhængere frygter, at bagstopperen vil betyde, at Storbritannien fastholdes i toldunionen og under kontrol af EU-Domstolen.

EU-Kommissionen har tidligere sagt, at man ikke vil genåbne den aftale, som man allerede har indgået. Men man vil gerne vide, om briterne har andre ønsker, man kan tale om.

/ritzau/