Et stort nederlag for Trump.

Sådan udlægger de amerikanske medier den beslutning, en føderal appeldomstol tog torsdag.

Den tidligere præsident har nemlig ønsket at få en tredjepart – en såkaldt speciel master – til at gennemgå de dokumenter, som han tog med sig ud af Det Hvide Hus.

Dokumenter, som FBI som bekendt beslaglagde i Trumps private hjem i Mar-a-Lago i Florida tidligere på året.

Trump fik ikke sin vilje i efterforskningen af de dokumenter, som han har taget med sig ud af Det Hvide Hus. (Arkivfoto) Foto: Rebecca Blackwell Vis mere Trump fik ikke sin vilje i efterforskningen af de dokumenter, som han har taget med sig ud af Det Hvide Hus. (Arkivfoto) Foto: Rebecca Blackwell

En enstemmig domstol valgte dog at underkende ekspræsidentens ønske.

Det betyder, at det nu bliver væsentlig nemmere for det amerikanske justitsministerium at efterforske dokumenterne.

Det skriver blandt andre AP og CNN.

En distriktsdommer havde – efter Trumps ønske – udpeget en såkaldt speciel master, der skulle sortere de tusindvis af dokumenter, som Trump havde taget med til Florida, da han forlod Washington.

Ankedomstolens afgørelse er et stort nederlag for Donald Trump. (Arkivfoto) Foto: Andrew Harnik Vis mere Ankedomstolens afgørelse er et stort nederlag for Donald Trump. (Arkivfoto) Foto: Andrew Harnik

Meningen var, at den uafhængige retsperson skulle afgøre, hvad myndighederne kunne få lov til at efterforske.

Men det bliver der altså ikke noget af nu.

»Loven er tydelig. Vi kan ikke lave en regel, som tillader, at en person, som bliver udsat for en ransagning, kan blokere myndighedernes efterforskning efter, at ransagningen er gennemført. Vi kan heller ikke lave en regel, som tillader, at tidligere præsidenter gør dette,« skriver dommerne i deres kendelse ifølge CNN.