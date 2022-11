Lyt til artiklen

Europa-Parlamentet er i øjeblikket underlagt et massivt hackerangreb.

Det skriver europaparlamentarikeren Nikolaj Villumsen (EL) på sin Twitter og har vedhæftet en mail.

'Kære alle. Parlamentet oplever et cyberangreb, vores folk arbejder på sagen. Vores hjemmeside er nede og der er intet vi kan gøre i øjeblikket,' skriver de i mailen.

Også Jaume Duch, der er talsperson for parlamentet skriver, at man er lagt ned af et DDOS-angreb.

Angrebet sker umiddelbart kort tid efter, at EU-Parlamentet har stemt for at betegne Rusland som en statssponsor af terrorisme. Det sker efter Ruslands bombardementer af civile og af civil infrastruktur.

Det vides ikke om det har nogen sammenhæng.

B.T. har forsøgt at tilgå parlamentets hjemmeside, men det er ikke muligt.

Artiklen opdateres …