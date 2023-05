Et stort jordskælv har natten til fredag dansk tid fundet sted i Stillehavet.

Det har samtidig udløst en tsunami-advarsel i nærområdet.

Det oplyser den amerikanske geologiske tjeneste, skriver nyhedsbureauet AFP.

Jordskælvet, der er blevet målt til 7,7 på Richterskalaen, fandt sted sydøst for øgruppen Ny Kaledonien, som ligger øst for Australiens kyst.

#BREAKING A major 7.7 magnitude earthquake struck Friday in the Pacific Ocean southeast of New Caledonia, triggering a tsunami warning, the US Geological Service says.



Tsunami waves possible within 1,000 km of the quake, says Pacific warning centre pic.twitter.com/1YLpuwruvx — AFP News Agency (@AFP) May 19, 2023

Ifølge det amerikanske jordskælvscenter USGS kan der opstå tsunami-bølger indenfor en radius af 1.000 kilometer fra jordskælvet.

Skælvet blev ifølge det norske nyhedsbureau NTB registreret klokken 04.47 dansk tid.

Det blev målt i en dybde af ti kilometer med et epicenter sydøst for øgruppen Loyalitetsøerne, der er en øgruppe 100 kilometer øst for Ny Kaledonien, som hører under fransk territorium.

For flere østater i området er der derfor udstedt et tsunamivarsel, og Australien oplyser ifølge NTB, at man også overvåger situationen.

Indtil videre er der hverken meldinger om skader eller ødelæggelser som følge af skælvet.