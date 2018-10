Flyselskabet Icelandair har en skrantende økonomi og har indledt forhandlinger med sine kreditorer.

Det skriver flere medier - herunder det norske erhvervsmedie E24.

Ifølge en børsmeddelelse fra Icelandair er der tale om usikrede obligationslån på 190 millioner dollar (knap 1,27 milliarder kroner, red.), hvor selskabet har problemer med at overholde vilkårene.

»Selskabet vurderer en række alternativer, inklusive at bede om en midlertidig fritagelse fra lånevilkårene, ændre vilkårene eller en delvis tilbagebetaling af obligationslånet eller anden finansiel gæld,« skriver Icelandair i meddelelsen.

Foto: ALEXANDER KLEIN

27. august varslede Icelandair, at koncernchef Björgólfur Jóhannsson trak sig og meldte samtidig ud, at resultatet for 2018 bliver svagere end først antaget. Det var anden gang, selskabet nedjusterede forventningerne til året.

De pessmistiske fremtidsudsigter blev dengang forklaret med, at de gennemsnitlige billetpriser først ventes at stige i efteråret, men først næste år.

Icelandair er Islands nationale flyselskab og er desuden Islands største vikrksomhed med en omsætning på 2,5 milliarder danske kroner.

Det er blot anden gang på få dage, at et flyselskab er i økonomiske problemer. Tirsdag meddelte danske Primera Air, at selskabet går konkurs.