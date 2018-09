En fly, der er brugt som kunstinstallation, er blevet forladt i ørkenen i Nevada.

Det blev brugt som kunstværk og natklub under festivalen Burning Man, som afholdes i Black Rock Desert i USA en gang om året, skriver Business Insider.

En stor del af festivalgængerne tager lignende installationer med på festivalen, men ørkenen plejer altid at være helt tom, når de forlader den.

Festivalen opererer nemlig under konceptet ‘leaving no trace,’ som betyder 'efterlad ingen spor'.

#BurningMan's Boeing 747 Is Stuck in the #Nevada Desert https://t.co/dcVi6JNVgs via @Jalopnik pic.twitter.com/AAtFce8MLi — MyOctane (@My_Octane) September 18, 2018

Det har man ikke kunne leve op til i år. Festivalen er slut for mere end to uger siden, men flyet står der stadig.

Det amerikanske kontor for jordforvaltning, som lejer området i ørkenen ud til festivalen, forklarer, at flyet nu opfattes som ulovlig indtrængen.

»Vi undersøger mulighederne for at få det fjernet,« fortæller Rudy Evenson, der er kommunikationsansvarlig ved det amerikanske kontor for jordforvaltning, til Reno Gazette Journal.

Flyet har været på festivalen de sidste to år, men i år var det ikke muligt for ejerne at flytte det igen. Eftersigende er der sket noget med flyet, der betyder, at det ikke kan trækkes igennem terrænet, som man har gjort de andre år.