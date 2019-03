Repræsentanternes Hus sætter med stort flertal USA' justitsminister under pres for at offentliggøre rapport.

Repræsentanternes Hus i USA har med et overvældende flertal vedtaget en resolution, der anbefaler, at den særlige anklager Robert Muellers rapport om Trump og Rusland udleveres til Kongressen og offentliggøres.

Der er formodning om, at Mueller i meget nær fremtid vil afslutte sin rapport. Hans hold af jurister og eksperter har undersøgt, om der var en forbindelse mellem Trump-kampagnen og Rusland i valgåret 2016.

Resolutionen i Repræsentanternes Hus er stemt igennem med 420 stemmer mod nul, skriver Reuters. Fire republikanere undlod at stemme.

Det sætter den nyudnævnte justitsminister, William Barr, under et stort pres.

Når Mueller er færdig med sin rapport, skal han aflevere den til Barr. Med udfaldet af afstemningen i Repræsentanternes Hus er han under stort pres for at offentliggøre den straks.

Der har været spekulationer om, at Barr vil forhindre, at hele eller dele af rapporten offentliggøres.

/ritzau/