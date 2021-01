Med stemmerne 93 for og kun to imod er Lloyd Austin blevet bekræftet, som USA's næste forsvarsminister.

Lloyd Austin er ved en afstemning i Senatet blevet bekræftet som USA's første sorte forsvarsminister.

Han blev godkendt med stemmerne 93-2.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Lloyd Austin er tidligere firestjernet general og blev nomineret til posten som forsvarsminister af Joe Biden, der onsdag blev taget i ed som USA's præsident.

Lloyd Austin gik på pension i 2016, og derfor måtte kongressen give ham dispensation for at kunne stå i spidsen for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

Særlige regler for netop den post betyder, at en kandidat med militærbaggrund skal være fratrådt tjeneste, mindst syv år før vedkommende kan varetage posten.

Trods dette mindre brud på traditionen blev Lloyd Austin dog altså alligevel godkendt af både demokrater og republikanere i Senatet.

Joe Biden kender Lloyd Austin fra sin tid som vicepræsident under Barack Obama.

Austin har mere end fire årtiers tjeneste i det amerikanske militær bag sig og var blandt andet øverstkommanderende for USA's tropper i Irak.

Her lærte Lloyd Austin blandt andet Joe Bidens søn Beau, der i 2015 døde af kræft, at kende.

Ifølge Joe Biden er Lloyd Austin "usædvanligt kvalificeret til at håndtere de udfordringer og kriser, som vi står over for i øjeblikket", sagde Biden, da han nominerede Austin til posten i december.

Lloyd Austin ser frem til jobbet i spidsen for Pentagon.

- Det er en ære og et privilegium at skulle tjene som vores lands 28. forsvarsminister, og jeg er særligt stolt over, at blive den første afroamerikaner til at bestride posten, skriver han på Twitter.

- Lad os komme i arbejdstøjet, tilføjer han.

/ritzau/