Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Donald Trump kom med mindst 23 forkerte oplysninger, da han i weekenden holdt en stor tale.

Talen blev holdt i Maryland, hvor Trump var hovedtaler ved den årlige konservative konference CPAC. Og nu piller CNN talen fra hinanden.

Tv-stationen har nemlig faktatjekket den tidligere amerikanske præsidents udsagn.

Trump talte blandt andet om, hvordan der bliver dræbt flere end nogensinde lige på USAs gader, hvor der skulle være stigende uro efter, at han ikke er præsident mere.

Han nævner specifikt Manhattan i New York, hvor han hævder, at modraten netop nu slår alle rekorder.

Sandheden er dog, at der blev dræbt mange flere i halvfemserne. Der var 503 mord i 1990, mens der var 78 i 2022.

Trump hævdede også, det kun var under hans periode som præsident, at russerne ikke involverede et andet land. Et faktum er dog, at det heller ikke skete under Bill Clintons periode som førstemand.

Den tidligere amerikanske præsident rasede også mod NATO. Han sagde, at det nye hovedkvarter koster tre milliarder dollar, men sandheden er at prisen endte på 1,3 milliarder dollar.

Han hævede også, at NATO var gået konkurs, hvis ikke han havde sørget for at kradse penge ind. Men NATOs pengetank var på ingen måde tom.

Trump gik også til frontalangreb på tidligere præsident Obamas håndtering af Ukraine. Trump hævdede, at Obama kun sendte puder og dynebetræk til ukrainerne, selvom de dengang bad om hjælp.

Det er rigtigt, at han ikke sendte våben, som ukrainerne allerede dengang bad om, men Obama-administrationen støttede Ukraine med 600 millioner dollar i perioden 2014-16.

På beskæftigelsesfronten hævdede Trump, at landet under ham havde de bedste resultater nogensinde. Sandheden er dog, at landet i hans regeringsperiode mistede 2,7 millioner arbejdspladser. Flere end under nogen anden præsident.

Trump hævede endvidere, at han fik lagt en ekstra told på kinesernes vare, så amerikanerne kunne få endnu flere penge i kassen, men der blev ikke lagt nogen ekstra told på varer hans periode.

Da USA i 2021 – efter Bidens magtovertagelse – gik ud af Afghanistan efterlod hæren, ifølge Trump, militærudstyr for 85 milliarder dollar, som afghanerne så bare kunne benytte. Men ifølge tal fra det amerikanske forsvarsministerium selv, er tallet 7,1 milliarder dollar.

»De frygtede vores F-16 fly, og nu flyver de så selv rundt i dem. Prøv at tænk lidt over det,« sagde Trump fra talerstolen.

Problemet er bare, at Afghanistan ikke har et eneste F-16-fly, da amerikanerne ikke efterlod nogen.

Trump gentog også, at han vandt valget i 2020 klart, og at muren mod Mexico er bygget færdig.

Som bekendt tabte han valget til Joe Biden, og muren mod Mexico blev ikke engang bygget halvt færdig.