Slagsmålet om EU’s budget og genopretningspakke, hvor det lykkedes Mette Frederiksen at forhandle en større rabat hjem på Danmarks indbetalinger til EU, er langt fra slut.

Torsdag kritiserede et stort flertal i Europa-Parlamentet aftalen og rettede skarp kritik mod flere af de elementer, som Mette Frederiksen og hendes allierede i sparebanden, Holland, Sverige og Østrig, gennem flere dage kæmpede indædt for at få med hjem fra topmødet.

I en tekst – som Europa-Parlamentet vedtog torsdag, og som Konservative, Radikale Venstre og SF i Europa-Parlamentet stemte for – blev der blandt andet rettet kritik mod rabatter på de årlige indbetalinger til EU-budgettet, som flere lande fik forhandlet hjem.

I Danmarks tilfælde kom Mette Frederiksen hjem og brystede sig af en rabat, som var steget fra en milliard kroner om året til 2,8 milliarder kroner.

Mette Frederiksen og sparebanden får kritik i Europa-Parlamentet. Foto: Niels Christian Vilmann

Den stigning skal ses i lyset af, at aftalen også betyder, at Danmark i følge Finansministeriet skal betale 4,5 milliarder kroner mere ind til EU om året fremover.

Alligevel falder den forøgede rabat til Danmark og andre lande ikke i god jord hos et markant flertal i Europa-Parlamentet.

‘Vi gentager vores fastsatte holdning til, at alle rabatter og korrigerende mekanismer skal afsluttes så hurtigt som muligt og udtrykker stærk misbilligelse af, at det Europæiske Råd ikke bare har bevaret men endda øget rabatterne til fordel for medlemsstaterne’, står der i teksten.

Teksten, som blev vedtaget med 465 stemmer for og 150 stemmer imod, er en slags tilkendegivelse af, at man ikke vil godtage aftalen, som den ligger lige nu.

Det er ikke en endelig afstemning om aftalen. Den kommer først, når Europa Rådet og Europa-Parlamentet har forhandlet om den.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten stemte imod den kritiske tekst.

I teksten kritiserer Europa Parlamentet også, at aftalen ikke har en stærkere mekanisme, som kan sikre, at man stopper tilskud til EU-lande, der går i en udemokratisk retning.

Også størrelsen på puljen af rent tilskud til nødstedte EU-lande er for lille, lyder det.

Ursula von der Leyen, formand for EU-kommissionen, mener, at tirsdagens budget er en 'bitter pille at sluge' Foto: FREDERICK FLORIN

Under forhandlingerne lykkedes det ‘sparebanden’ og Mette Frederiksen at sørge for, at det ‘kun’ er 390 af de 750 milliarder euro, de 27 EU-lande nu skal låne i fællesskab, der gives i direkte tilskud til nødstedte EU-lande.

Beløbet med direkte tilskud blev af en stædig sparebande forhandlet ned til 390 milliarder euro fra 500 milliarder euro, og det er også et resultat, der får en røffel i teksten fra Europa-Parlamentet:

'Vi udtrykker misbilligelse af de massive reduktioner på mængden af tilskud'.

Flere parlamentarikere langede hårdt ud efter ‘sparebanden’ under gårsdagens debat i Europa-Parlamentet.

Også formanden for EU-kommissionen, Ursula von der Leyen, erklærede sig ked af det endelige resultat med en slet skjult bredside til de ‘sparsommelige fire’.

'Ja, det er lykkedes os at undgå endnu større reduktioner, som nogle medlemslande ønskede. Men budgettet er en bitter pille at sluge, og jeg ved, at dette hus har det på samme måde', lød det.