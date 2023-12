Fem personer er sårede i forbindelse med droneangreb udført i Kyiv på mindesdag for sultkatastrofe.

Rusland har natten til lørdag udført sit hidtil største "kamikaze-droneangreb" mod Ukraine.

Det oplyser det ukrainske flyvevåben.

Angrebet var primært rettet mod hovedstaden, Kyiv, hvor vidner har hørt eksplosioner gennem natten.

Fem personer meldes sårede i forbindelse med angrebet. Det oplyser Kyivs borgmester, Vitalij Klytjko, ifølge på telegram.

En beboelsesejendom i den ukrainske hovedstad er blevet beskadiget af vragrester fra nedskudte droner.

- Himlen over Kyiv bliver fortsat lyst op, mens lyden af lange salver runger og holder folk i hovedstaden vågne, skriver Ukraine-korrespondent for DR Louise Brodthagen på det sociale medie X kort før klokken 05.

Kort før klokken 08 meldte journalisten luftalarmen afblæst igen.

Redningstjenester arbejder på at få to kvinder ud af murbrokker, oplyser Klytjko ifølge nyhedsbureauet AFP på telegram.

Flere steder i byen er der ifølge Klytjko meldinger om brande, herunder i en børnehave.

Ved angrebet er der blevet anvendt iranske Sahed-droner.

Ifølge Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, sendte Rusland over 70 droner mod Ukraine. De fleste af dem blev skudt ned, siger han.

Zelenskyj kalder angrebet for "bevidst terror".

Ifølge Ukraines energiministerium er næsten 200 bygninger i hovedstaden uden strøm. Heraf er 77 beboelsesejendomme.

Angrebet ramte i de tidlige timer på den dag, hvor ukrainere mindes sultkatastrofen Holodomor.

Millioner af ukrainere mistede i 1932 og 1933 livet under Holodomor. Det betyder på ukrainsk noget i retning af "udryddelse ved sult".

Ukraine mener, at hungersnøden var et resultat af et bevidst forsøg fra sovjetlederen Josef Stalin på at sulte de ukrainske bønder ihjel.

Stalins politik under hungersnøden indebar en tvangskollektivisering af landbruget, som førte til, at korn og andre fødevarer blev inddraget.

/ritzau/Reuters