Politiet i Newham i London har søndag været igennem en skræmmende og intens menneskejagt, da en kun 17-måneder gammel pige forsvandt. Det skriver flere medier - herunder Sky News.

Pigen sad i sin fars bil, da han søndag eftermiddag skulle vise den til en person, som var interesseret i at købe bilen.

Pludselig sprang kunden ind i bilen og kørte væk. Med den lille pige bagi.

Ikke længe efter blev bilen fundet i nærheden. Men uden den lille pige, som havde opholdt sig på passagersædet.

Delighted to report that missing child Maria Tudorica aged 17months has now been found safe and well in the Ruskin Avenue, E12 area. Thanks to media and all members of the public who have helped with this appeal. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) January 6, 2019

Søndag aften lidt over 21 dansk tid kunne Sky News berette at pigen var fundet igen i god behold.

Politiet betegnede den lille pige som en 'high risk missing person'. Altså en person, som er under stor fare for at komme til skade enten ved at være overladt til sig selv eller måske med de mennesker, der er ansvarlige for, at hun forsvandt.

Den 17 måneder gamle pige hedder Maria Tudorica. Hun stammer fra Rumænien.

Sky News har talt med pigens onkel, som siger hun har det 'perfekt, perfekt, perfekt.' Det er endnu ikke kendt hvordan pigen blev fundet og hvad motivet var for at tage hende.