Han havde godt nok været i byen det meste af natten.

Men heldigvis så han alligevel stadig skarpt, da han ved 03-tiden natten til lørdag kom hjem til sin lejlighed i den franske by Lille.

Derfor slog beboeren også straks alarm til politi og redningstjenesten, da han fik øje på voksende revner i væggene i den fire-etagers bygning, hvor han boede.

Bygningen i en handelsgade i byens centrum blev hurtig evakueret og gudskelov for det. For kort efter kollapsede både den bygning og nabobygningen i den nordfranske by.

Mirakuløst ser ingen menneskeliv foreløbig ud til at være gået tabt.

De lokale brandmyndigheder oplyser ifølge The Guardian, at en enkelt person, der er blevet reddet ud fra murbrokkerne, kun har pådraget sig lettere skader.

Eftersøgningen fortsætter dog, inden man for alvorlig går i gang med at undersøge de tekniske forklaringer på bygningskollapset.

Lilles borgmester, Martine Aubry, siger til den franske tv-station BFM tv, at der årvågne beboers hurtige reaktion har reddet liv. Myndighederne har ikke navngivet ham.

Mayor of Lille Martine Aubry walks near a collapsed building in the city of Lille, northern France, on November 12, 2022. - Two small adjoining buildings collapsed on November 12, 2022 morning in a shopping street in the centre of Lille, without causing any casualties for the moment, the housings having been evacuated during the night as a precaution thanks to the report of a resident who was returning home. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP) Foto: SAMEER AL-DOUMY Vis mere Mayor of Lille Martine Aubry walks near a collapsed building in the city of Lille, northern France, on November 12, 2022. - Two small adjoining buildings collapsed on November 12, 2022 morning in a shopping street in the centre of Lille, without causing any casualties for the moment, the housings having been evacuated during the night as a precaution thanks to the report of a resident who was returning home. (Photo by Sameer Al-DOUMY / AFP) Foto: SAMEER AL-DOUMY

»Jeg ryster stadig, for hvis denne herre ikke var kommet hjem kl. 03.00 og kontaktede os, ville vi ikke have haft denne reaktion, og ja, der ville naturligvis have været dødsfald,« sagde hun.

»Derefter advarede han det kommunale politi og brandmændene, som besluttede at evakuere bygningen, fordi de vurderede, at der var en reel risiko,« fortsatte borgmesteren.

I 2018 kollapsede to faldefærdige bygninger i den sydfranske by Marseille og dræbte otte mennesker. Det udløste hård kritik af de lokale myndigheder og den franske regering.

Frankrigs daværende indenrigsminister, Christophe Castaner, reagerede dengang ved at beordre en omfattende gennemgang af alle byens huse samt et program, der fremover skulle sikre mere betryggende forhold.