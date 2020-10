Igennem mere end en uge har en begivenhed i Det Hvide Hus trukket et spor af sygdom efter sig.

Den ene efter den anden ansatte lagde sig syg. Præsidenten selv blev indlagt. Og nu får begivenheden også direkte indflydelse på nattens debat mellem vicepræsident Mike Pence og den demokratiske vicepræsidentkandidat, senator Kamala Harris.

I dagene op til debatten har et stille drama udspillet sig i baggrunden, mens præsident Donald Trumps indlæggelse har stjålet overskrifter.

Mike Pence, den yderst kristne og konservative tidligere guvernør i Indiana, deltog nemlig også i den omtalte begivenhed i Rose Garden i Det Hvide Hus.

Arrangementet er siden blevet kendt som 'supersprederen i Det Hvide Hus' og var iværksat af præsident Trump for at fejre sin kandidat til det nyligt ledige sæde i den amerikanske højesteret Amy Coney Barrett.

Men det, der skulle være en fest, blev per efterkrav en katastrofe.

Den ene efter den anden i Det Hvide Hus har lagt sig syg.

Mike Pence er siden blevet testet adskillige gange. Alle svar har været 'negativ' for coronavirus.

Mike Pence og Kamala Harris skal natten til torsdag debattere. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI, SAUL LOEB Vis mere Mike Pence og Kamala Harris skal natten til torsdag debattere. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI, SAUL LOEB

Men modstanderen ved nattens debat, senator Kamala Harris og hendes stab, ønsker ikke, at den katastrofe, der udspillede sig efter festen i Rose Garden, skulle sprede sig videre til vicepræsidentkandidaten.

Derfor har holdet bag Kamala Harris bedt den uafhængige kommission, der står bag de præsidentielle og vicepræsidentielle debatter, Commission on Presidential Debates, om at sætte en plexiglasskærm op mellem de to debatterende parter.

Det har Mike Pences hold nægtet.

Pure.

De beskyttende plexiglasskærme er ved at blive sat op inden debatten mellem Mike Pence og Kamala Harris. Foto: ERIC BARADAT Vis mere De beskyttende plexiglasskærme er ved at blive sat op inden debatten mellem Mike Pence og Kamala Harris. Foto: ERIC BARADAT

Det fik Harris' kampagne til at melde hårdt ud:

»Senator Harris vil være til debatten. Og her vil hun respektere den beskyttelse, som the Cleveland Clinic (rådgivende hospitalsenhed, red.) har sat op for at sikre alles sikkerhed. Hvis Trump-kampagnens kamp mod masker nu har bredt sig til at være en kamp mod beskyttelsesskjolde, så fortæller det alt, hvad man har behov for at vide om deres fejlslagne corona-strategi,« sagde Kamala Harris' talskvinde, Sabrina Singh.

Hertil svarede en talsperson for Pence, at Harris og moderatoren 'kunne gøre, hvad de ville', men at vicepræsidenten og hans hold ikke følte, de behøvede at gøre det samme, skriver CNN.

Dermed så det ud til at stå klart, at Kamala Harris ville have et beskyttende plexiglas foran sig – også selv om de to debattører ville stå med fire meter mellem dem – men at Mike Pence ville stå uden et omkring sig.

Sådan kommer det til at se ud til nattens debat. Plexiglas på plads. Foto: LUCY NICHOLSON Vis mere Sådan kommer det til at se ud til nattens debat. Plexiglas på plads. Foto: LUCY NICHOLSON

Det ændrede sig dog pludselig.

En af Trumps toprådgivere Stephen Miller fik også konstateret coronavirus. Og så endte Mike Pences side med at indvillige i at bruge et plexiglas omkring vicepræsidenten.

Stephen Millers kone, Katie Miller, er nemlig en af Mike Pences nærmeste rådgivere, og hun var rejst med vicepræsidenten til Salt Lake City, hvor debatten finder sted.

Debatten, som du kan følge direkte her på B.T., er den første og eneste mellem de to vicepræsidentkandidater.

Vi går live klokken 01.30 med vores liveblog, mens du kan følge debatten direkte fra klokken 03 dansk tid.