EU-Kommissionen har taget første skridt frem mod en sag mod Storbritannien ved EU-Domstolen for brud på skilsmisseaftale med EU.

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, siger på et pressemøde torsdag i Bruxelles, at Storbritannien har en måned til at reagere på udspillet fra Bruxelles.

- Her til morgen har EU-Kommissionen besluttet at sende en formel åbningsskrivelse til den britiske regering. Det er det første skridt i en sag om briternes krænkelse af aftalen. Brevet giver Storbritanniens regering en frist på en måned til at reagere, siger hun.

Underhuset i det britiske parlament godkendte tidligere i denne uge et lovforslag, der tilsidesætter dele af briternes skilsmisseaftale med EU.

Forslaget har mødt voldsom modstand i Bruxelles. Det blev godkendt med 340 stemmer mod 256.

En del medlemmer af det konservative regeringsparti har også været imod ændringsforslaget. Det bliver nu sendt til Overhuset, før det kan blive endeligt vedtaget.

Premierminister Boris Johnson siger, at han ønsker at oprette et "sikkerhedsnet", der giver ham magt til at forhindre, at Nordirland har et andet toldsystem end det øvrige Storbritannien efter brexit.

/ritzau/Reuters