Omkring 50 miljøaktivister sørgede tirsdag for, at Arla ikke kunne levere mejeriprodukter til og fra London.

Det skriver Børsen.

Hele tirsdag var Arlas store mejeri i Aylesbury, som er placeret nord for London, nemlig blokeret af en flok miljøaktivister, som spærrede for mejeriets ind- og udkørsel.

Blokaden medvirkede til, at mejeriet, som producerer massevis af mejeriprodukter, både blev forhindret i at modtage og levere varer til kunder i og omkring London.

Miljøaktivisterne kom fra gruppen Animal Rebellion, og deres formål med barrikaden var at sætte fokus på de katastrofale følger, som de mener, at mejeriproduktion har for dyr og klimaet.

Med protesten ville aktivisterne derfor vise, at de krævede en omlægning af mælkeprodukter til planteprodukter.

»Det er ordnet. Politiet kom hurtigt til stede, håndterede situationen og fjernede den spærring, de havde bygget op. Vi har produceret hele aften og natten på anlægget i Aylesbury. Vi har selvfølgelig planer for, hvordan vi kan agere i situationer af denne art, få omdirigeret transporter osv. Men der var i løbet af dagen kunder, vi ikke kunne levere til,« oplyser kommunikationsdirektøren Theis Brøgger, Arla UK.

Det er ikke første gang, at miljøaktivistgruppen Animal Rebellion har gennemført en aktion, hvor de blokerede indgangen hos en virksomhed.

For nylig var gruppen nemlig også til stede ved et McDonald's-distributionscenter, hvor de ligeledes lavede en barrikade.