Du kender den måske det populære spil Wordle – det har i hvert fald taget verden med storm den seneste tid.

Nu er spillet blevet købt af det store amerikansk medie New York Times.

Det er kun cirka seks måneder siden, spillet kom på markedet, men det er allerede blevet fast inventar på mobiltelefoner og computere verden over.

Josh Wardle, en softwareingeniør i Brooklyn, lavede spillet som en gave til sin partner. Det blev tilgængeligt for offentligheden i oktober. 90 mennesker spillede det 1. november, og allerede to måneder efter havde 300.000 mennesker opdaget det.

»Det er et fantastisk puslespil, og det tager ikke lang tid at spille, hvilket gør det perfekt til vores tidsalder, hvor folk har kort opmærksomhed,« siger Will Shortz, der er redaktør på New York Times krydsord.

For at spille spillet skal folk gætte et forudbestemt ord på fem bogstaver i seks forsøg. De gule og grønne firkanter i spillet indikerer, at Wordle-spilleren har gættet et rigtigt bogstav eller både et rigtigt bogstav og dets rigtige placering. Du kan se et eksempel på billedet øverst i artiklen.

Når spillet flytter til The New York Times, vil Wordle være gratis at spille for nye og eksisterende spillere, og der vil ikke blive foretaget ændringer i den måde, det spilles.



Wordle blev erhvervet for en ikke oplyst pris – dog oplyses det, at det er et lavt syvcifret beløb i dollar.