Der er ingen tvivl om, at præsidenten i El Salvador for alvor har igangsat en storstilet krig mod banderne i landet.

I marts 2022 blev der erklæret undtagelsestilstand og mere end 70.000 formodede bandemedlemmer blev arresteret, og størstedelen blev smidt i et kæmpe nybygget fængsel.

Og nu har tusindvis af styrker fra både militæret og politiet omringet et landområde, der skulle være større end New York, fordi der angiveligt skulle gemme sig bandemedlemmer.

Det skriver BBC, og præsident Nayib Bukele selv på det sociale medie X.

Billedet viser de tusindvis af soldater, der blev sendt ud for at få bandemedlemmerne ud af en landbrugsregion. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Billedet viser de tusindvis af soldater, der blev sendt ud for at få bandemedlemmerne ud af en landbrugsregion. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

»8000 mand, herunder politi og militær, har afspærret mere end 1000 kvadratkilometer. Ingen bandemedlemmer vil kunne komme ud, mens vores udrykningshold sørger for at få dem ud af deres skjulesteder,« skriver præsidenten i opslaget.

Området er en landbrugsregion, der huser mere end 160.000 mennesker.

Det er uklart, om borgerne kan forlade området under belejringen, men præsidenten skriver i opslaget, at hverken befolkningen eller turister har noget at frygte.

Det er ikke første gang, at styrker har omringet et område for at få bandemedlemmer ud.

I december omringede 10.000 soldater et område i landet med det præcis samme formål som nu.

Det er dog ikke kun ros, som præsidenten har fået for sin indsats mod banderne.

Flere menneskerettighedsgrupper har kritiseret præsidenten for at udføre masseanholdelser uden en fair rettergang, hvor der, ifølge grupperne, er blevet fængslet tusindvis af vilkårlige mennesker.

Samtidigt er der også udtrykt en dyb bekymring for, at præsidenten vil give tilladelse til, at man indfører masseretssager.