Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

At se den tidligere præsident træde ind i retslokalet, fyldte hende med blandede følelser. Men mest af alt sørgmodighed, siger hun.

»Kongen er blevet detroniseret. Han er ikke længere urørlig,« siger Stormy Daniels således i sit første interview, siden Donald Trump forleden blev tiltalt for blandt andet at have betalt hende tys-tys-penge få dage før præsidentvalget i 2016.

Da den tidligere præsident – og muligvis kommende præsidentkandidat – tirsdag dukkede op i retten i New York, gjorde han det klart, at han nægter sig skyldig i samtlige anklager.

Anklageskriftet mod Donald Trump indeholder 34 forhold og drejer sig om falsk bogføring i forbindelse med blandt andet udbetaling af såkaldte tys-tys-penge til en dørmand i Trump Tower i New York og to kvinder. Den ene altså Stormy Daniels.

Donald Trump og Stormy Daniels. Foto: MANDEL NGAN, ETHAN MILLER Vis mere Donald Trump og Stormy Daniels. Foto: MANDEL NGAN, ETHAN MILLER

Som led i præsidentkampagnen betalte han via sin tidligere advokat Michael Cohen angiveligt 130.000 dollar for at lukke munden på pornoskuespillerinden, der hævder at have haft en affære med ham.

Skulle han blive kendt skyldig, risikerer han op til fire års fængsel. Men spørger man Stormy Daniels, bør sagen ikke ende dér.

»Jeg synes ikke, at han fortjener en fængselsstraf for hans forbrydelser mod mig,« siger hun i interviewet med Piers Morgan.

Hun tilføjer dog, at skulle han blive fundet skyldig i andre forbrydelser, bør han blive sendt bag tremmer. Simpelthen for at sætte et eksempel.

Donald Trump portrætteret i retten tirsdag. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Donald Trump portrætteret i retten tirsdag. Foto: JANE ROSENBERG

Her henviser hun efter alt at dømme til, at Donald Trump i øjeblikket bliver efterforsket for ikke at have håndteret fortroligt materiale lovligt, for at have forsøgt at omgøre valgresultatet i 2020 og for sin involvering i stormløbet mod Kongressen 6. januar 2021.

Trods tys-tys-penge har pornoskuespillerinden flere gange talt højt om sin relation til den tidligere præsident.

Og hun agter da »så absolut« også at udtale sig, skulle hun blive bedt om at vidne i den kommende retssag mod Donald Trump, som er berammet til 4. december.

»Det er skræmmende, men jeg ser frem til det, jeg har intet at skjule. Jeg er den eneste, der har fortalt sandheden,« siger hun.