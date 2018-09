Flere amerikanske medier har allerede inden udgivelsen fået fingrene i pornostjernen Stormy Daniels’ afslørende selvbiografi 'Full Disclosure, som blandt andet omhandler præsident Donald Trump. Men vil bogen have indflydelse på udfaldet af det kommende midtvejsvalg i USA?

»Dét, Stormy Daniels skriver i bogen, er højst sandsynligt allerede indregnet i vælgernes bedømmelse af ham (Trump, red.),« siger professor på Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet, Peter Kurrild-Klitgaard.

I bogen beskriver den 39-årige Daniels blandt andet hendes påståede affære med den amerikanske præsident, og hvordan han prøvede at bestikke hende til at tie stille omkring den.

Selvom det selvfølgelig altid vil være til gene og irritation for en siddende præsident, når der bliver flyttet fokus fra politiske sejre og over på slibrige detaljer om vedkommendes privatliv, så mener Peter Kurrild-Klitgaard ikke, at det kommer til at ændre ved vælgernes mening.

»Hans vælgerpopularitet ligger allerede historisk lavt for et midtvejsvalg, så spørgsmålet er, om han i virkeligheden kan skræmme flere væk, end han allerede har gjort. De, der er tilbage, er nok dem, som bliver ved ham uanset hvad,« siger Peter Kurrild-Klitgaard.

Donald Trumps vælgerprocent i meningsmålingerne ligger i midten af 30’erne og er faldet støt i takt med den ene skandale efter den anden.

Det Hvide Hus har kæmpet mod påstande fra anonyme kilder, som påstår at Trumps egne ansatte ignorerer hans ordrer og en anden bog, som portrætterer ham som en inkompetent og udmanøvreret præsident.

Stormy Daniels' bog rammer Trump på forfængeligheden, forklarer Peter Kurrild-Klitgaard, men den er ikke noget slag i forhold til de undersøgelser, der er rettet mod ham på nuværende tidspunkt.

»Trumps bekymringer vil ligge meget mere på de efterforskninger, der foregår lige nu, af sammensværgelser med russiske aktører og så videre. Det bekymrer ham hundrede gange mere lige nu,« siger Peter Kurrild-Klitgaard.

En af de ting, Daniels skriver om i bogen, er en telefonsamtale mellem Trump og Clinton, hvor Trump eftersigende flere gange skulle have nævnt 'vores plan'. Men den konspirationsteori giver Peter Kurrild-Klitgaard ikke meget for.

»Det har længe været kendt, at Trump havde en samtale med Bill Clinton, hvor Bill Clinton opfordrer ham til at stille op, efter Trump spørger ham til råds,« siger Kurrild-Klitgaard og fortsætter:

»Men det tragikomiske er, at dengang har Clinton formentlig tænkt, at Trump ville skabe så meget påstyr hos Republikanerne, og at han ikke havde en chance, at det ville være Hillary (Clinton, red.) til fordel.«

Hvis Demokraterne vinder midtvejsvalget, vil Republikanerne og præsident Trump have meget svært ved at føre deres politik.

Det vil være Demokraterne, der derved sidder på flertallet og vil kunne stemme alle Republikanernes lovforslag ned. Præsidentens politik vil derfor være paralyseret og han vil sidde tilbage med sit veto.

Stormy Daniels havde angiveligt et forhold til præsidenten tilbage i 2006, og hendes nye bog 'Full Disclosure', hvor hun afslører alt, udkommer den 2. oktober 2018.