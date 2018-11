Den Trump-kritiske advokat Michael Avenatti er blevet anholdt for vold i hjemmet. Han nægter alle anklager.

Den amerikanske advokat Michael Avenatti er onsdag blevet anholdt efter anklager om vold i hjemmet.

Det oplyser politiet i Los Angeles, skriver nyhedsbureauet AP. Politiet giver ikke yderligere detaljer om, hvad sagen drejer sig om.

Michael Avenatti er kendt som advokat for pornoskuespilleren Stormy Daniels, ligesom han er kendt for at være åbenmundet kritiker af USA's præsident, Donald Trump.

Avenatti blev anholdt ved sit hjem i Los Angeles og nægter sig skyldig i alle anklager.

Den 47-årige advokat er efterfølgende blevet løsladt mod en kaution på 50.000 dollar - svarende til omkring 330.000 danske kroner - som han selv har betalt.

Ifølge avisen The Los Angeles Times skal Avenatti stille op i retten den 5. december.

Avenatti afviser i en pressemeddelelserne anklagerne, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Jeg har aldrig i mit liv opført mig fysisk krænkende, og det var jeg heller ikke i går aftes, lyder det fra advokaten.

- Alle anklager om det modsatte er opdigtede og et forsøg på at skade mit omdømme. Jeg ser frem til at blive fuldstændigt frifundet.

Ifølge netmediet TMZ skal Avenatti angiveligt tirsdag have været involveret i en uoverensstemmelse med en uidentificeret kvinde, hvorefter han er blevet anholdt onsdag.

Efter sin løsladelse har Avenatti afvist overfor en række journalister, at han nogensinde har slået en kvinde.

- Jeg har advokeret for kvinders rettigheder hele min karriere, og det vil jeg fortsætte med, lød det fra Avenatti foran politistationen i Los Angeles.

Avenatti er kendt som en af Donald Trumps fjender som advokat for Stormy Daniel, som har hævdet at have haft sex med Trump tilbage i 2006, og at hun er blevet betalt for at tie om affæren.

/ritzau/