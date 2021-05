Torsdag blev det officielt, at tyskere under 60 år nu frivilligt kan blive vaccineret med AstraZeneca-vaccinen. Det har medført en enorm efterspørgsel flere steder i landet.

I den tyske delstat Badem-Würtemberg mødte næsten 3000 tyskere søndag op foran et vaccinecenter i byen Freiburg. Størstedelen var unge mennesker, og nogle havde endda overnattet ude foran centeret for at få en god plads.

Godt 1000 mennesker var på plads allerede klokken 6 søndag morgen. Det skriver world-today-news.com.

Tyskland har ellers nøjes med at anvende vaccinen på borgere over 60 år indtil nu, men nu kan alle under 60 år frivilligt vælge at blive vaccineret med den omdiskuterede vaccine.

Man holder dog fast i anbefalingen om, at det kun er borgere over 60 år, der bør lade sig vaccinere, da vaccinen er forbundet til tilfælde af alvorlige blodpropper blandt unge mennesker.

I Köln lægger byens stormoske lokaler til coronavaccination med AstraZeneca. Ligesom i Freburg var køerne kilometer lange ved åbningen.

Interessen for at blive vaccineret hurtigt kan hænge sammen med, at den tyske regering vil lempe de gældende restriktioner for alle, der er vaccineret eller har været smittet med coronavirus. Blandt andet gælder reglerne for private forsamlinger ikke, hvis alle i forsamlingen er vaccinerede eller tidligere smittede.

Vaccinerede kan også undgå at skulle i rejsekarantæne, når de vender hjem fra udlandet samt, ligesom i Danmark, undgå at fremvise negativ test de steder, der kræver det.