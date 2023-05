Det har været et kapløb med tiden for tusindvis af immigranter.

»Vær forsigtig med børnene. Det er især farligt for børnene,« har de amerikanske grænsevagter igen og igen råbt til alle dem, der har kastet sig i Rio Grande-floden for at komme ind i USA.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Natten til fredag udløb den såkaldte 'Title 42', der i 2020 blev indført af Donald Trump og gav grænsepatruljerne mulighed for øjeblikkeligt at afvise immigranter for at forhindre coronasmitte.

Hjælpeorganisationer forsøger at tage hånd om de mange immigranter. Foto: ALFREDO ESTRELLA Vis mere Hjælpeorganisationer forsøger at tage hånd om de mange immigranter. Foto: ALFREDO ESTRELLA

De nye regler, der er trådt i kraft ved midnat fredag (kl. 6 dansk tid) er dog endnu skrappere.

Og derfor har tusindvis af immigranter forsøgt at nå ind i USA, inden de nye restriktioner ville træde i kraft.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har der i de seneste dage allerede været rekordmange immigranter i det amerikanske grænsepolitis varetægt: 28.000.

Og i de sidste timer, inden torsdag blev til fredag, var presset enormt.

Mange har forsøgt illegalt at komme over Rio Grande-floden, der giver adgang fra Mexico til USA. Andre har simpelthen overgivet sig til de amerikanske patruljer.

De nye regler, der nu er trådt i kraft, antager automatisk, at de fleste immigranter ikke er berettigede til at få asyl i USA, fordi de efter alt at dømme forinden har rejste gennem andre lande uden at bede om asyl her.

På samme måde betragtes immigranter ligeledes som ikkeberettigede til asyl, hvis de har krydset grænsen til USA på ulovlig vis.

Ifølge Reuters er der blevet foretaget 2,7 millioner afvisninger af immigranter i henhold til 'Title 42' i de seneste godt tre år. Samtidig har 2,8 millioner immigranter fået adgang til USA for at forsøge at opnå permanent ophold.