Det hele eksploderede, umiddelbart efter at de idylliske omgivelser pludselig dukkede op i hitserien for få uger siden.

»Deres hjemmeside gik fra 400-500 daglige besøg til 18.500, og nu er hotellet fuldt optaget hele sommeren,« som det lyder.

Og ifølge turistorganisationen Visit Norway brød Juvet Landskapshotels hjemmeside næsten sammen.

For der er tilsyneladende et 'før' og et 'efter', at hotellet i det vestlige Norge var med i den helt nye sæson af den populære serie 'Succession'.

Udsigten begejstrede også holdet bag 'Succesion'. Foto: Pr-foto Vis mere Udsigten begejstrede også holdet bag 'Succesion'. Foto: Pr-foto

Helt præcist i femte afsnit.

Her rejser Roy-familien til Norge for at gøre en handel – og det sker altså på Juvet Landskapshotel, hvor den kulørte flok tjekker ind.

Visit Norway skriver, at hotellet har »været oversvømmet af interesse lige siden«.

Også for holdet bag 'Succession' var det kærlighed ved første blik.

»Da vi så billeder af Juvets særlige arkitektur og omgivelserne, blev vi virkelig begejstrede,« har producenten bag 'Succesion', Scott Ferguson, sagt i et interview med Variety:

»Norge står for et vidunderligt, naturligt miljø. Det virkede umiddelbart som det perfekte sted for en familiesammenkomst i serien. Vi kiggede på flere lande, men vi indså, at lige netop Norge har det enestående landskab, som ingen andre steder i verden har.«

'Succesion' kan ses på HBO.