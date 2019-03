Vedvarende regn de seneste dage udløste stormflod, som har kostet mindst 50 mennesker livet i Indonesien.

Mindst 50 personer er omkommet i en stormflod i Papua-provinsen i Indonesien, mens omkring 20 personer er kommet alvorligt til skade.

Det oplyser Cory Simbolon fra et lokalt katastrofeberedskab søndag til nyhedsbureauet Reuters.

Stormfloden blev ifølge Cory Simbolon udløst af vedvarende og kraftig regn de foregående dage i området nær Jayapura, der er hovedbyen i Papua-provinsen.

Ifølge Sutopo Purwo Nugroho, der er talsperson for det nationale katastrofeberedskab, er redningshold på vej ud i de berørte områder for at bistå med hjælp. Flere end 120 personer har angiveligt søgt ly i offentlige bygninger, efter at deres hjem blev ramt af stormfloden.

- Vandet har trukket sig tilbage, siger Nugroho, der forventer, at dødstallet kan stige.

Vandet har ført til, at også hovedvejene er fyldt med mudder og vragrester.

Lokale myndigheder, hjælpeorganisationen Røde Kors og frivillige forsøger at hjælpe dem, der midlertidigt er blevet fordrevet fra deres hjem af vandmasserne.

Også bygninger og konstruktioner har taget skade under de massive vandmasser, fortæller Nugroho.

Det er indtil videre registreret, at mindst ni huse, to broer og en mindre fly i regionens største lufthavn har taget skade.

Naturfænomener som jordskælv, tsunamier, oversvømmelser og jordskred koster næsten hvert år mange mennesker livet i Indonesien.

I slutningen af januar omkom mindst 68 personer på øen Sulawesi som følge af et uvejr.

I december blev over 400 dræbt af en tsunami, som var udløst af et vulkanudbrud på den vestlige del af øen Java. Og tre måneder tidligere omkom tusinder ved et jordskælv og en tsunami omkring byen Palu på Sulawesi.

/ritzau/