Den tropiske storm Sally har sluppet enorme mængder regn ned over Golfkysten og forårsaget store ødelæggelser.

Den tropiske storm Sally har onsdag medbragt det, USA's nationale orkancenter (NHC) betegner som "historiske og katastrofale" oversvømmelser på kysten langs delstaterne Alabama og Florida.

Her har stormen revet træer op med rode, oversvømmet gader og efterladt hundredtusinder af hjem og forretninger uden strøm.

Sally gik i land onsdag morgen lokal tid nær den lille by Gulf Shores i Alabama som en kategori 2-orkan.

Efterhånden som den bevægede sig ind over fastlandet og tabte pusten, blev den om eftermiddagen nedgraderet til en tropisk storm med vindhastigheder på op til 113 kilometer i timen - det er lige under tærsklen for en orkan.

Nogle dele af den amerikanske golfkyst har fået næsten en halv meter regn i løbet af det seneste døgn. Og selv om Sally mister styrke, ventes der fortsat endnu mere regn, oplyser NHC.

Kystbysamfundet Pensacola i Florida er blevet ramt af over halvanden meters oversvømmelser, og ødelagte veje og broer betyder, at mange indbyggere er afskåret fra at rejse væk.

Flere end 500.000 hjem og forretninger er uden strøm, da stormen har væltet træer og revet strømledninger ned.

Sally bevæger sig med otte kilometer i timen mod grænsen mellem Alabama og Florida, men ventes ifølge NHC at tage til i fart.

/ritzau/Reuters