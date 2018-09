33 fodboldkampe på ungdoms- og seniorniveau i Oslo er blevet aflyst som følge af stormen Knud.

Oslo. Det er ikke kun Danmark, der mærker effekterne af stormen Knud.

I Norges hovedstad, Oslo, har Det Norske Fodboldforbunds (NFF) lokale kreds været nødsaget til at udsætte en stribe fodboldkampe.

I alt 33 kampe på ungdoms- og seniorniveau skulle være spillet fredag aften, men de er nu udsat, bekræfter det norske nyhedsbureau NTB.

- Vi lytter til politiet. Det ville virke mærkeligt, at vi beder folk om at gå ud og spille fodbold, når politiet beder folk om at holde sig indendørs, siger Tore Bråting fra NFF Oslo til NTB.

Ligesom i Danmark har der i Norge været varslinger om voldsomt vejr.

De stærke vindstød fra Knud fik også færgeselskabet Color Line til at aflyse en række afgange fredag eftermiddag og aften på grund af vejret.

Color Line er et norsk rederi, der blandt andet sejler mellem Danmark og Norge.

Af selskabets hjemmeside fremgår det, at det drejer om fire afgange mellem Hirtshals og Kristiansand og Hirtshals og Larvik.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) befandt stormens centrum sig ved 16-tiden ud fra Norges sydkyst.

Herfra bevæger den sig i de sene eftermiddags- og aftentimer ned over det nordvestlige Jylland, hvor der fredag eftermiddag er målt vindstød af orkanstyrke.

Af samme årsag har det lokale beredskab op til stormvejret opfordret folk til at fastgøre løse genstande som trampoliner og pavilloner.

Desuden opfordrer myndighederne til at være varsom og følge med i udviklingen, hvis man skal udendørs.

Østpå på Bornholm er en del af stormen ligeledes nået frem. Bornholms Politi oplyser, at træer kan vælte og spærre vejene.

Vejdirektoratet har på Twitter meddelt, at høje og lette køretøjer frarådes at køre på Øresundsbroen, Svendborgsundbroen og Sallingsundbroen.

DMI forventer, at stormen først slipper sit tag i Danmark natten til lørdag.

/ritzau/