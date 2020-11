Mindst ni mennesker er døde, og endnu flere er meldt savnede, i kølvandet på Iotas hærgen i Mellemamerika.

Stormen Iota har kostet mindst ni mennesker livet, efter at den gik i land i Nicaragua mandag som en kategori 5-orkan.

Selv om Iota siden har mistet pusten, har stormen medført store oversvømmelser og blæst tage af huse.

Med vinstød på næsten 250 kilometer i timen var Iota den stærkeste storm, der nogensinde er blevet registreret i Nicaragua, da den ramte kysten sent mandag lokal tid.

Iota medbragte enorme mængder nedbør, der har fået floder til at gå over deres bredder og oversvømmet landsbyer, der stadig lider efter orkanen Etas hærgen for to uger siden.

Tirsdag aften lokal tid er vindstyrken faldet til 80 kilometer i timen, og Iota er dermed nedgraderet til en tropisk storm. Men den kraftige regn fortsætter, advarer det amerikanske nationale orkancenter.

Ifølge myndighederne er mange mennesker meldt savnede.

Iota bevæger sig natten til onsdag dansk tid ind over land mod det sydlige Honduras.

- Vi har brug for mad og vand til befolkningen, for vi mistede vores afgrøder til orkanen Eta, siger Marcelo Herrera, borgmester i Wampusirpi i det nordøstlige Honduras.

Den honduranske regering lukkede tidligere tirsdag broer og hovedveje over hele landet og åbnede 600 midlertidige steder, hvor cirka 13.000 mennesker har søgt tilflugt.

Den dobbelte mavepuster i form af først Eta og nu Iota markerer første gang, at to store orkaner er blevet dannet i Atlanterhavet i november, siden myndighederne begyndte at lave optegnelser.

I havnebyen Puerto Cabezas i Nicaragua bor mange stadig i midlertidige tilflugtssteder efter Etas hærgen for to uger siden.

- Vi kan dø. Der er intet at spise, siger den lokale kvinde Inocencia Smith.

/ritzau/Reuters