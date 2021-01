Krykker, flagstænger og brandslukkere blev brugt som våben mod politiet, da tusindvis af demonstranter angreb Kongressen i USA.

Ved indgangene stod US Capital Police vagt. I undertal kæmpede de mod de indtrængende angribere. Først halvanden time efter kom Nationalgarden dem til undsætning.

Nu afslører en ny video, hvordan stormløbet mod Kongressen i Washington D.C. var langt mere voldsom, end man tidligere havde troet.

Du kan blandt andet se i videoen ovenfor, hvordan en betjent bliver trukket ud i massen og gennemtæsket.

Her bliver en betjent trukket ud i menneskemyldret

B.T. kender ikke til pågældende politibetjents situation nu. Men efterfølgende er gerningsmændene, som man kan se udøve vold, blevet efterlyst.

Ved angrebet på Kongresbygningen onsdag blev mere end 50 betjente såret i tjeneste. Efterfølgende er to afgået ved døden.

Den 42-årige betjent Brian Sicknick blev angrebet og slået i hovedet med en brandslukker af Trump-tilhængere. Han kæmpede sig tilbage til politistationen, men han blev ikke mange timer efter erklæret død af sine kvæstelser.

Efterfølgende har en anden betjent, Howard Liebengood, begået selvmord. Ifølge politiet er selvmordet sket i forbindelse med oplevelserne fra angrebet.

Her forsøger US Capital Police at holde stand (Foto: Getty Images)

De to betjentes død har fået Det Hvide Hus til at flage på halv.

»Jeg giver hermed ordre til, at USAs flag skal være på halv i Det Hvide Hus og på alle offentlige bygninger og ejendomme,« hedder det i Trumps befaling.

Det har vakt voldsom harme, at præsidenten ikke straks beordrede flaget på halv for betjenten, der forsøgte at forsvare en af USAs allervigtigste institutioner.