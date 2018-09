Et ægtepar, en ældre mand og en kvinde på 61 år er blandt de omkomne i forbindelse med stormen Florence.

New Bern. Yderligere tre personer har mistet livet som følge af den tropiske storm Florence, der hærger flere stater i USA.

Det oplyser myndighederne.

Det bringer det samlede dødstal op på 11.

En 81-årig mand er bekræftet død, efter han lørdag faldt og slog hovedet, da han var i færd med at pakke sine ting for at evakuere fra byen Wayne.

Samme dag omkom et ægtepar i en husbrand, der opstod i forbindelse med stormen. Også en 61-årig kvinde, hvis bil ramte et stort træ, der var faldet ned på motorvejen, mistede livet.

Et ældre ægtepar var fanget på loftet i deres hus i byen New Bern i North Carolina i 17 timer, før de blev reddet i sikkerhed. I mellemtiden var huset blevet fyldt med vand.

- Jeg siger dig. Da vi var oppe på loftet, og vinden kom, begyndte jeg bare at bede. Jeg har aldrig bedt så meget i mit liv. Jeg sværger. Jeg bad nonstop, fortæller 71-årige Patricia Dixon.

- Vinden hamrede mod vores hus, og jeg tænkte bare, at hvis taget røg af, så ville det være ude med os.

Flere steder er der faldet over 60 centimeter regn. Meteorologerne mener, at der kan komme yderligere cirka 45 centimeter i løbet af weekenden.

Florence er aftaget betydeligt, og uvejret bevæger sig sent lørdag dansk tid med en hastighed af blot nogle få kilometer i timen. Det betyder, at de tunge skyer smider en meget stor mængde nedbør over det samme område.

Og ifølge guvernør i delstaten North Carolina, Roy Cooper, ser det ikke ud til, at vandet vil stoppe med at stige de kommende dage.

- Jeg kan ikke sige det tydeligt nok: Vandet stiger, og hvis man ikke passer på, sætter man livet på spil, siger guvernøren.

USA's vejrcenter advarer desuden mod, at stormen kan sætte gang i tornadoer.

USA's præsident, Donald Trump, udsendte lørdag en katastrofeerklæring for North Carolina. Den betyder, at flere vil få mulighed for at modtage økonomisk nødhjælp fra Washington.

/ritzau/AP