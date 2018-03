I videoen ovenfor ses et uddrag af Theresa Mays tale i parlamentet mandag.

Mandag har Storbritanniens premierminister Theresa May indkaldt Ruslands ambassadør til at forklare angrebet på eksspionen Sergej Skripal.

Selv betegner hun det som »højst sandsynligt«, at Rusland står bag angrebet på den tidligere russiske dobbeltagent Sergej Skripal og hans 33-årige datter Julia, der blev fundet bevidstløse på en bænk uden for et indkøbscenter i Salisbury i det sydlige England 4. marts.

Både Sergej Skripal og hans datter er fortsat i kritisk tilstand. Undersøgelser viser, at de er blevet forgiftet med giften Novichok, som det russiske militær udviklede i 1970'erne og 1980'erne - og som er beskrevet som en af de mest dødelige, der nogensinde er fremstillet.

»Enten står den russiske stat bag denne handling direkte, eller også har den russiske regering mistet kontrollen over denne potentielt katastrofalt ødelæggende nervegift,« sagde Theresa May mandag.

Der er flere grunde til, at Storbritanniens leder udtaler sig, som hun gør, lyder det fra den mangeårige Ruslands-kender, journalist og foredragsholder Anna Libak, der er tidligere udlandsredaktør på Berlingske. Hun kan selvsagt ikke bevise, hvad Rusland har gjort eller ikke gjort, men har fulgt sagen nøje.



»Det er svært at komme i tanker om en, der er en større dobbeltagent end Skripal. Han har stukket snesevis af agenter til de britiske myndigheder. Det er højforræderi,« siger hun.



I videoen herunder kan du se billeder fra landsbyen Winterslow, hvor den russiske eksspion og hans datter blev fundet bevidstløse på en bænk:

Dertil kommer, at Rusland, som Anna Libak formulerer det, »har en lang og stolt tradition for giftmord.«

Mest spektakulært var mordet på Georgi Markov, der blev dræbt med giftstoffet ricin på Waterloo Bridge i London i 1978. I 2006 døde Alexander Litvinenko, da han drak en kop te med det radioaktive stof polonium, og i 2013 døde eksil-oligarken Boris Berezovskij under mystiske omstændigheder. Alt sammen i Storbritannien.

Pudsigt er det også, at Skripals kone døde tilbage i 2012. Officielt af kræft, men spørgsmålet er, om det nu også var hele sandheden.

Hun ligger begravet på kirkegården i Salisbury, hvor myndighederne nu har indledt en undersøgelse af liget. Skripals søn, Alexander, er også død, 43 år gammel. Det skete under besøg i Sankt Petersborg sidste år, men da han er kremeret, lader hans jordiske rester sig ikke sådan undersøge.

Alexander Skripals grav på London Road Cemetery i Salisbury. Foto: TOBY MELVILLE Alexander Skripals grav på London Road Cemetery i Salisbury. Foto: TOBY MELVILLE

»Rusland gør alt for at antyde, at det er dem, der står bag, men at man ikke kan bevise det. Det er helt klassisk. Ambassaden går oven i købet ud med en udtalelse, der er helt enestående indenfor diplomatiet, hvor man kalder det et 'tilfælde', at både Litvinenko og Skripal blev udsat for et angreb, når begge arbejdede for den britiske efterretningstjeneste MI6. Det er mildt sagt en udsædvanlig reaktion,« siger Anna Libak.

What a coincidence! Both Litvinenko and Skripal worked for MI6. Berezovsky and Perepilichny were linked to UK special services. Investigation details classified on grounds of national security. pic.twitter.com/LOkjKiX4wh — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 10, 2018

Rusland antyder altså, at Storbritannien skulle have fremstillet en gift for at kunne dæmonisere Rusland.

»Det er vigtigt for Rusland, at omverdenen tænker, at det er dem, der står bag, og landet har ingen problemer med at myrde folk på en måde, så det er umuligt at finde ud af, hvem der står bag,« siger Anna Libak.

Theresa May har givet Rusland et ultimatum til tirsdag ved midnatstid til at redegøre for sagen. Indtil videre lyder meldingen fra det russiske udenrigsministerium, at det, der foregår i Storbritannien er en »cirkusforestilling«

»Det er endnu en politisk informationskampagne, som er baseret på en provokation,« sagde talskvinde Maria Zakharova mandag.

Politifolk på arbejde foran Zizzi-restauranten i Salisbury - tæt på stedet, hvor den tidligere dobbeltagent Sergej Skripal blev fundet i kritisk tilstand. Foto: Matt Dunham Politifolk på arbejde foran Zizzi-restauranten i Salisbury - tæt på stedet, hvor den tidligere dobbeltagent Sergej Skripal blev fundet i kritisk tilstand. Foto: Matt Dunham

Winterslow. Den 12. marts. Foto: HENRY NICHOLLS Winterslow. Den 12. marts. Foto: HENRY NICHOLLS