Australien, Indien, Japan og USA understreger behovet for at "genskabe det demokratiske" system i Myanmar.

En række større lande har torsdag appelleret kraftigt til, at Myanmars militær slipper magten og overgiver den til landets demokratisk valgte ledere.

Det sker i kølvandet på et militærkup for knap tre uger siden - 1. februar.

Blandt andet har Australien, Indien, Japan og USA understreget behovet for at "genskabe det demokratiske" system i Myanmar.

De fire landes udenrigsministre har torsdag vendt flere emner virtuelt. Tilsammen udgør de fire lande det såkaldte Quad-fællesskab hvis primære formål er at holde øje med Kinas gøren og laden i Asien.

Men landene vendte torsdag altså også situationen i Myanmar.

Det siger Japans udenrigsminister, Toshimitsu Motegi

- Vi var alle enige om, at der er brug for hurtigt at få genskabt det demokratiske system, og vi er kraftigt imod alle egenrådige forsøg på at ændre tilstanden gennem militær kraft, siger han.

USA's udenrigsminister, Anthony Blinken, tilføjer, at han sammen med sine kolleger diskuterede "det akutte behov for at genskabe den demokratisk valgte regering i Burma (Myanmars tidligere navn, red.)".

Også Storbritannien og Canada har reageret på situationen i Myanmar. Begge lande har torsdag således indført sanktioner mod landets ledere.

Ved militærkuppet 1. februar blev Myanmars demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, væltet og anholdt. Det samme blev flere af hendes partifæller.

Suu Kyi blev først sigtet for at have forbrudt sig mod landets lov om import og eksport for at have walkie-talkier i sit hjem.

Siden er hun også blevet sigtet for forhold vedrørende den valgkampagne, hun gennemførte forud for valget sidste år. Ifølge de militære kupmagere brød hun coronarestriktioner under en lov om håndtering af naturkatastrofer.

En dom kan betyde, at Suu Kyi fremover bliver udelukket fra politik.

Militæret har begrundet kuppet med, at landets parlamentsvalg i november skulle have været præget af snyd. Suu Kyis parti vandt valget stort.

Både internationale observatører og Myanmars valgkommission afviser militærets påstand om valgsvindel.

