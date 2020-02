Store dele af Nordeuropa er ramt af storm, der tvinger lufthavne og togselskaber til aflysninger.

Titusinder af huse er uden strøm, intercitytog er aflyst, og fly må blive på landjorden.

En kraftig storm har søndag aften ramt Nordeuropa med hårde vindstød og silende regn.

I Amsterdam er omkring 240 flyafgange og ankomster aflyst søndag. Området omkring Schiphol-lufthavnen, der er en af Europas travleste, oplever vindstød med en styrke på op mod 120 kilometer i timen.

Også i Tyskland har flere lufthavne aflyst fly, efterhånden som stormen nærmede sig fra nord.

De tyske statsbaner, Deutsche Bahn, har indstillet flere intercitytog på grund af stormen, som tyskerne har givet navnet Sabine.

I Storbritannien, hvor stormen har fået navnet Ciara, er en lang række fodboldkampe aflyst på grund af vejret. Det samme gælder et 10-kilometer løb i London, hvor 25.000 løbere havde meldt sig til.

I den skotske by Perth kom tre mennesker til skade lørdag, da taget faldt ned over dem i den pub, de befandt sig i.

Britiske elselskaber melder om strømafbrydelser hos mindst 30.000 kunder.

I Wales er der meldt om vindstød på helt op til 150 kilometer i timen.

Flere steder i Storbritannien er togafgange aflyst. Gatwick-lufthavnen udenfor London har store forsinkelser, og flere færgeafgange er aflyst.

Takket være de kraftige vindstød lykkedes det et fly fra British Airways at nå fra New York til London på rekordtid. Kun fire timer og 56 minutter tog turen ifølge overvågningssitet Flightradar24.

Flyet nåede op på en fart på 1300 kilometer i timen mod de normale 900 kilometer i timen.

De flyvninger, der går den modsatte vej, melder derimod om forsinkelser på over to og en halv time.

/ritzau/AFP