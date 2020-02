Det har været en uge, som mange Demokrater gerne vil glemme hurtigst muligt.

Valgkaos i Iowa, Donald Trumps frifindelse i rigsretssagen og præsidentens nærmest tv-agtige præstation i State of the Union-talen. Og for en af topkandidaterne har Iowa været endnu værre.

Der er tale om den tidligere vicepræsident Joe Biden.

Han måtte se sig selv glide fra kampen om førstepladsen i Iowa helt ned til en fjerdeplads. Dermed blev manden, som fører i de nationale meningsmålinger, den store taber.

Præsidentkandidat Joe Biden. Foto: JUSTIN SULLIVAN Vis mere Præsidentkandidat Joe Biden. Foto: JUSTIN SULLIVAN

Og helt usædvanligt erkendte Joe Biden nederlaget. Og endnu mere usædvanligt erkendte Biden, at endnu et kunne være på vej.

Det skete i forbindelse med en debat mellem syv af de demokratiske præsidentkandidater i Manchester, New Hampshire, fredag aften.

»Jeg led et nederlag i Iowa. Og der er også chance for, at jeg lider et nederlag her i New Hampshire,« sagde Joe Biden, som fortalte, at han mener, hans chance for alvor kommer, når tiden kommer til primærvalg i syden.

Helt anderledes er fortællingen om Pete Buttigieg.

Den 38-årige tidligere borgmester i South Bend, Indiana, rider på den bølge af succes, som han oplevede i Iowa, hvor han vandt eller delte førstepladsen med Bernie Sanders.

Ved debatten fredag aften stod det også klart, at Buttigieg er begyndt at være et fokus for de andre kandidater.

Gentagne gange skød Joe Biden, Amy Klobuchar og debattens værter på Buttigieg.

Pete Buttigieg gled af på flere angreb. Men blev fanget, da en af debattens værter gik til hans kriminalitetstal i South Bend.

Buttigieg så for en gangs skyld ud til at måtte lede efter svar.

Det kom, men ikke før, politiske modstandere havde bidt mærke i øjeblikket.

Efterfølgende sad Lindsey Graham, senator i South Carolina og trofast Donald Trump-støtte, på den lokale ABC-kanal og gav sit syn på sagen.

»Han lignede et dådyr, der blev fanget i forlygterne af en bil. Det var journalisten, som stillede de hårde spørgsmål til ham. Det skal de andre kandidater i gang med. De missede en mulighed,« sagde Lindsey Graham.

Præsidentkandidat Pete Buttigieg Foto: JOE RAEDLE Vis mere Præsidentkandidat Pete Buttigieg Foto: JOE RAEDLE

Også Bernie Sanders har lignet en vinder siden Iowa. Selvom han i de officielle tal er 0.009 procentpoint efter Pete Buttigieg, har Sanders-kampagnen behandlet valget som en sejr.

Og på ét punkt var han også en vinder fredag aften. Det var i det amerikanske medie NPR's optælling af taletid.

Her fik Sanders 19 minutter og 54 sekunder af de omkring to timers debat. Dernæst fulgte Joe Biden og Pete Buttigieg med henholdsvis 19 minutter og 31 sekunder og 18 minutter og 16 sekunder.

Helt i bunden var Andrew Yang med 8 minutter og 13 sekunder.

Han kunne på den måde ligne aftenens store taber.

Men der var andre præsidentkandidater, som fik endnu mindre taletid. Tulsi Gabbard, Deval Patrick, Michael Bennet og ikke mindst mangemilliardæren og tidligere borgmester i New York Michael Bloomberg.

Ingen af dem var inviteret. Og specielt Bloomberg var heller ikke velkommen blandt de deltagende. Senator Elizabeth Warren sagde det, de fleste mener.

»Ingen milliardærer skal kunne købe sin vej ind. Vores demokrati hænger på vippen. Og hvis vi skal lade milliardærer købe deres vej ind.«