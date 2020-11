»Det kan være røg. Det kan være ild. Men den udrensning, der foregår i Forsvarsministeriet midt under en rodet overgang, bør bekymre os alle.«

Sådan lyder det fra den demokratiske senator Chris Murphy, efter flere personer er blevet afskediget eller har valgt at stoppe i Pentagon – og erstattet med folk, der menes at være loyale over for den nuværende præsident, Donald Trump.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Mandag kom det frem, at Donald Trump – der netop har tabt det amerikanske præsidentvalg, men påstår, at der fandt valgfusk sted – fyrede sin forsvarsminister, Mark Esper.

ARKIVFOTO af den ny fyrede forsvarsminister Mark Esper og præsident Donald Trump, som ser på i baggrunden. Foto: KEVIN DIETSCH / POOL Vis mere ARKIVFOTO af den ny fyrede forsvarsminister Mark Esper og præsident Donald Trump, som ser på i baggrunden. Foto: KEVIN DIETSCH / POOL

Dagen efter fulgte flere ændringer i forsvarsdepartementet. Mindst tre højtstående tjenestemænd, der menes at være loyale over for Trump, er blevet sat ind.

Den første udskiftning kom, efter James Anderson, der var fungerende underchef for forsvarspolitik, selv sagde op tirsdag morgen – og kort efter blev erstattet med Anthony Tata, en tidligere general i hæren, der flere gange er blevet brugt som kommentator på Fox News og har skabt kontroverser med sine udtalelser om islam. Derudover har han ifølge AP også kaldt tidligere præsident Barack Obama for en 'terroristleder' i et tweet, der efterfølgende blev slettet.

Kort tid efter trådte Joseph Kernan tilbage som underchef for efterretningsenheden – for at blive erstattet med Ezra Cohen-Watnick, der tidligere har arbejdet i Trump-administrationen som rådgiver for Trumps tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn.

Afgangene kommer, efter Mark Esper blev fyret som forsvarschef og erstattet af Christopher Miller, som bragte sin egen stabschef med sig. Dermed blev den tidligere stabschef, Jen Stewart, erstattet med Kash Patel, der ifølge AP også bliver betragtet som værende loyal over for Trump.

Christopher Miller er den nye forsvarsminister. Foto: POOL New Vis mere Christopher Miller er den nye forsvarsminister. Foto: POOL New

Blandt andet har han været en del af den lille gruppe af hjælpere, der rejste rundt med Trump under præsidentens sidste del af sin kampagne.

Udskiftningerne er nogle, som vækker bekymring.

En af dem, der er bekymret, er demokraten Adam Smith, som leder komiteen for væbnede tjenestemænd i Repræsentanternes Hus:

»Det er vanskeligt at overdrive, hvor farligt det er med udskiftninger på højt niveau ved forsvarsdepartementet i en overgangsperiode mellem præsidenter,« siger han ifølge norsk TV 2 til Washington Post.

Could be smoke. Could be fire. But the purge happening at the Department of Defense, in the middle of a messy transition, should worry us all. Michael Flynn loyalists and Fox news personalities now populate some of the most important Pentagon posts.https://t.co/m9y0VaFwIO — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) November 11, 2020

En anden er den demokratiske senator i Connecticut, Chris Murphy:

»Det kan være røg. Det kan være ild. Men den udrensning, der foregår i Forsvarsministeriet midt under en rodet overgang, bør bekymre os alle. Michael Flynn-loyalister og Fox News-personligheder besidder nu nogle af de vigtigste poster i Pentagon,« skriver han på Twitter.

Ifølge nyhedsbureauet AP er det dog ikke til at sige, hvad udskiftningerne rent praktisk vil betyde - og det vides heller ikke, hvor stor betydning de vil få.

Men ændringerne har dog gjort folk nervøse, skriver mediet. Blandt andet skal de ansatte være nervøse for, om de kan blive fyret, hvis de ikke anses som loyale nok over for Trump:

»Uroen var til at tage og føle på inde i bygningen igennem dagen på grund af bekymringer over, hvad Trump-administrationen gør i de kommende måneder, før Joe Biden indtager præsidentkontoret,« skriver AP og fortsætter:

»Mens radikale politik-ændringer virker usandsynlige før indsættelsen 20. januar, kan ændringerne yderligere skade muligheden for at nem overgang, som allerede er hæmmet af, at Trump nægter at erkende sit valgnederlag.«

Demokratiske Joe Biden blev i weekenden udråbt som vinder af det amerikanske præsidentvalg. Republikanske Donald Trump har dog flere gange hævdet, at det var ham, der vandt – og desuden påstår han, at der har fundet valgfusk sted.

Hverken Trump eller hans administration har dog endnu fremlagt dokumentation eller beviser for påstanden.