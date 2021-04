Politiet i den spanske provins Catalonien har haft nogle travle påskedage.

Adskillige gange har man rykket ud til fester i det gode vejr. Ikke mindst i hovedbyen Barcelona.

Her har store grupper personer mødtes for at feste.

Mange af dem uden masker. Stående tæt sammen.

Og det er ikke kun de lokale, som tager del i festerne.

Også udenlandske turister har fundet alkohol og dansen frem.

»Barcelona er det perfekte sted til at feste, drikke. Men politiet er et stort problem, de stopper folk fra at more sig,« siger en britisk mand på 32 år ved navn Liam til Reuters.

Liam ønsker desuden ikke at oplyse sit efternavn.

Som man kan se på billederne fra Barcelonetaen – en strand i selve Barcelona – var større menneskemængder samlet på stranden til fest.

I det hele taget har politiet i Catalonien også været fremme med bødehæftet og udskrevet adskillige en lang række bøder fra 300-600 euro – 2.200-4.400 danske kroner.

Alene på en bar i Sant Feliu de Llobregat nær Barcelona modtog 33 personer en bøde for at deltage i en ulovlig fest.

Grundet coronavirus er det i de her dage ulovligt at mødes mere end seks personer.

De lokale myndigheder i Catalonien har været ude og advare mod at holde fester. Og hvis man potentielt står tæt sammen, så opfordres folk til at benytte ansigtsmasker. Dog ikke hvis man blot solbader eller svømmer i havet.