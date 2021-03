Politiet måtte bruge peberspray og stave, da op mod 10.000 mødte op til ulovlig demonstration i byen Kassel.

Det endte med sammenstød med politiet, da op mod 10.000 mennesker lørdag mødte op i den centrale del af byen Kassel i det centrale Tyskland for at protestere mod restriktionerne under coronapandemien.

Politiet måtte anvende peberspray og stave for at holde demonstranterne tilbage, da de forsøgte at bryde gennem afspærringer.

Der var tale om en ulovlig demonstration. Deltagerne i protesten havde fået anvist et sted i udkanten af byen til at demonstrere. Men det ignorerede de og mødte i stedet op i byens midte.

Adskillige personer er anholdt under tumulterne. Men politiet har ikke oplyst antallet. Flere journalister er angrebet af demonstranter.

Deltagerne var som ved lignede protester mod restriktionerne en broget skare af stærkt højreorienterede, konspirationsteoretikere, covid-19-benægtere og vaccinemodstandere.

De er tilhængere af den bevægelse, der kalder sig Querdenken.

Mange af deltagerne i demonstrationen bar ikke mundbind.

/ritzau/dpa