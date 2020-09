Efter den franske satireavis Charlie Hebdo igen har valgt at bringe muhammed-tegningerne onsdag, har der været store protester i Pakistan.

Flere tusind pakistanere er samlet i byen Muzaffarabad, hvor der både trampes på og sættes ild til det franske flag.

Det er det islamiske parti Tehreek-e-Labbaik, der har arrangeret protesterne.

De er vrede over, at avisen igen vælger at trykke tegningerne af den islamiske profet Muhammed.

Foto: SOHAIL SHAHZAD Vis mere Foto: SOHAIL SHAHZAD

Da tegningerne første gang var at finde i Charlie Hebdo for mere end fem år siden, blev 11 ansatte dræbt i et terrorangreb mod avisen, men det har altså ikke fået dem til at opgive kampen for ytringsfrihed.

Onsdag begyndte retssagen, hvor 14 mennesker er tiltalt for at hjælpe de tre gerningsmænd, der blev skudt og dræbt af politiet under angrebet den 7. januar 2015.

Den nye udvikling satte derfor datoen for genoptrykningen af tegningerne.

Partiet Tehreek-e-Labbaik, der nu har arrangeret store demonstrationer to dage i træk, er kendt for at være et parti, der ikke er bange for at gå på gaden i protest.

Foto: ARIF ALI Vis mere Foto: ARIF ALI

Et af partiets mærkesager er desuden at indføre sharia lovgivning i Pakistan.

Altså en ideologi baseret på de traditionelle islamiske værdier.

Flere af demonstranterne har skilte med teksten: 'Boykot franske produkter'. Nogle har også medbragt franske flag, som de tramper på og sætter ild til.

Dog foregår protesterne forholdsvis fredeligt, og der er ingen meldinger om tilskadekomne.