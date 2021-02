En af demonstranterne i Myanmar siger, at protester vil fortsætte i landet, indtil der igen er demokrati.

Tusindvis har samlet sig på gaderne søndag i Myanmars største by, Yangon, for at demonstrere mod militærkuppet i landet.

Det er anden dag i træk, at store menneskemængder protesterer mod det militære styre, som hersker efter kuppet mandag mod den folkevalgte leder, Aung San Suu Kyi, og hendes regering.

En af demonstranterne siger, at protesterne vil fortsætte, indtil der er demokrati i Myanmar igen.

- Vi vil blive ved og stille krav, indtil vi får demokrati. Ned med militærdiktaturet, siger den 37-årige demonstrant Myo Win.

Demonstrationen finder sted, på trods af at store dele af internettet er blevet afbrudt i Myanmar.

Nettet er ad flere omgange blevet lukket af det militære styre for at forsøge at holde demonstrationerne nede, da disse ofte bliver planlagt på de sociale medier.

Alligevel har tusindvis af demonstranter samlet sig både lørdag og søndag.

Mange af demonstranterne er iklædt rød, der også er farven på Aung San Suu Kyis politiske parti NLD, Den Nationale Liga for Demokrati.

Demonstranter marcherer gennem gaderne til lyden af bilhorn og bærer skilte, hvorpå der blandt andet står: "Vi ønsker ikke militærdiktatur".

Der er endnu ikke rapporteret om nogen større sammenstød mellem demonstranter og politi, der har rustet sig med blandt andet vandkanoner.

/ritzau/AFP