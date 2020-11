Efter voldelige sammenstød mellem politi og tilhængere af Perus ekspræsident, går den fungerende præsident af.

Perus fungerende præsident, Manuel Merino, er søndag trådt tilbage efter mindre end en uge på posten.

Han tiltrådte tirsdag, efter at den korruptionsanklagede præsident Martín Vizcarra dagen inden var blevet afsat af kongressen.

Siden har Peru oplevet nogle af de største demonstrationer, landet har set i årtier.

De fleste demonstrationer har været fredelige, men det er også kommet til voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter.

Merino kom under pres for at gå af, efter at to unge demonstranter lørdag aften blev dræbt under sammenstød i forbindelse med protesterne mod afsættelsen af Vizcarra. Omkring 100 andre blev såret.

Perus sundhedsmyndigheder har bekræftet, at de to dødsofre havde skudsår.

Efter de voldelige sammenstød meddelte i alt ni ministre deres afgang.

Inden søndagens meddelelse kom, om at Merino er trådt tilbage, sagde premierminister Ántero Flores-Aráoz, at hvis Merino går af, vil han også selv gå af.

- Jeg skylder ham respekt, hensyn og loyalitet, jeg kan ikke lade ham stå alene, sagde premierministeren i et interview med radiostationen RPP.

/ritzau/Reuters