Der er mandag store problemer i det britiske luftrum.

Flyveledere fra hele landet oplever ifølge Sky News tekniske problemer. Man skal forvente mulige forsinkelser. Danmark bliver også ramt.

»Vi oplever i øjeblikket tekniske problemer, og derfor har vi igangsat trafik-flow-begrænsninger for at opretholde sikkerheden. Vores teknikere arbejder på at finde og rette fejlen,« lyder det i en udtalelse fra NATS, national air traffic controllers.

I en melding fra London-lufthavnen Gatwick lyder det, fly stadig lander og letter.

Sky News kan videre berette, at folk i fly uden for Storbritannien bliver fortalt, at flyveledernes netværk er nede. Og derfor skal de forvente forsinkelser.

Endnu står det ikke klart, hvad problemerne skyldes.

Det skotske flyselskab Loganair beskriver situationen på sin X-profil.

'Der har været fejl på hele netværket i UKs flyveleders computersystemer her til morgen. Selvom vi håber, at de fleste interne skotske ruter kan foretages med et minimum af problemer, så vil nord-syd og internationale afgange muligvis være udsat for forsinkelser.'

Herefter lyder der en opfordring om at tjekke situationen løbende.

Til DR oplyser Københavns Lufthavn at alle danske afgange mod Skotland og London-området kommer til at opleve forsinkelser.

De kommer tidligst til at afgå klokken 21.00 mandag aften, lyder det.

Også her opfordres rejsende til at holde sig opdateret via Københavns Lufthavns hjemmesiden.

B.T. følger sagen.