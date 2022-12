Lyt til artiklen

Skal du ud at flyve med British Airways, så skal du formentlig væbne dig med tålmodighed.

Det britiske flyselskab har nemlig i øjeblikket problemer med sit rejseplan-system, og det betyder, at flere af selskabets fly i øjeblikket holder stille.

Det skriver Dagbladet.

Problemerne har stået på nogle timer, og i begyndelsen holdt alle selskabets fly stille. Men her omkring klokken 06 tirsdag morgen forlyder det ifølge det norske medie, at nogle af flyene nu er kommet afsted.

Dog oplyser British Airways på Twitter, at man fortsat har problemer med nogle flyvninger.

På samme sociale medie kan man se, at en lang række kunder har kritiseret flyselskabet for de store forsinkelser, de har oplevet på grund af problemerne med rejseplansystemet, der ifølge Dagbladet er en oversigt over planlagte flyvninger, som leveres til flytrafiktjenesterne før afgang.

»Vi beklager meget, at dit fly er forsinket i øjeblikket. Dette skyldes et teknisk problem med vores tredjeparts flyplanlægningsleverandør. Vi arbejder hårdt på at løse dette så hurtigt som muligt,« har det lydt i en række svar fra British Airways til kunderne.