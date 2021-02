Indbyggerne i storbyen Perth har fået ordre om at blive hjemme, men store naturbrande sender flere på flugt.

Flere store naturbrande har onsdag dækket Australiens fjerdestørste by, Perth, i et tykt lag røg og ødelagt flere hjem i udkanten af byen.

I alt er 71 hjem indtil videre blevet opslugt af flammerne de seneste dage, mens hundredvis af mennesker er flygtet fra området.

Det oplyser Darren Klemm, der er kommissær for brandmyndighederne i delstaten Western Australia, hvor Perth er delstatshovedstad.

Han fortæller, at de varme, tørre vejrforhold, der på det seneste har holdt liv i brandene, er aftaget en smule i løbet af natten.

Alligevel opfordres borgerne til stadig at være på vagt, da skiftende vindstød kan genantænde brande flere steder.

- Det kommer til at fortsætte med at være en udfordrende brand for os i mindst tre, fire eller fem dage endnu, siger Klemm.

Selv om der ikke er blevet meldt om nogen dødsfald i forbindelse med brandene, så er de nogle af de hidtil mest ødelæggende i årets brandsæson i Australien.

Situationen bliver ikke bedre af, at to millioner indbyggere i Perth og omegn er midt i en fem dage lang nedlukning, efter at myndighederne søndag registrerede det første tilfælde af coronavirus i Western Australia i mere end ti måneder.

Nedlukningen betyder, at folk har fået ordre om at blive hjemme, medmindre de arbejder i en essentiel sektor eller skal nødvendige ting som at købe ind eller gå til lægen.

Det har skabt en del forvirring blandt borgerne omkring, hvorvidt det for eksempel er tilladt at søge ly fra flammerne hos naboer og venner.

Kommissær Darren Klemm understreger onsdag, at ordrer om at evakuere fra brandene altid vil gå forud for covid-19-restriktioner.

- Vi ønsker ikke ubeslutsomhed fra folk omkring, hvorvidt de skal evakuere eller ej, når vi beder dem om det. Så evakueringsordrer tilsidesætter altså alle restriktioner, som folk måtte være underlagt, siger han.

Der er varslet både regn og faldende temperaturer i området i weekenden. Det oplyser Australiens Meteorologiske Institut.

Brandmyndighederne håber, at vejrskiftet kan hjælpe med at kvæle flammerne.

/ritzau/Reuters