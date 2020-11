Tusindvis af mennesker var lørdag på gaderne i USA for at fejre, at Joe Biden bliver den næste præsident i landet.

Problemet er bare, at der stadig er Covid-19 i hele verden. Og store menneskemængder øger risikoen for at sprede den frygtede virus.

Derfor blev de glade Biden-tilhængere i Los Angeles gjort opmærksomme på, at de skulle passe på med at være så mange mennesker samlet.

Det var Los Angeles Public Health Department, der advarede borgerne. Det skete på Twitter.

'Lige en påmindelse. Offentlige fejringer, hvor folk står tæt samlet uden to meters afstand, øger risikoen for at sprede Covid-19. Specielt uden brug af mundbind,' står der helt præcist i beskeden fra myndighederne.

Og det var ikke kun i Los Angeles, at der var mennesker på gaden. Det var ligeledes tilfældet i New York City. Her var senatoren Chuck Schumer ude og fejre Bidens sejr, selv om han kritiseret Donald Trump for at holde taler for store forsamlinger under pandemien.

CNN-værten Jake Tapper påpegede, at det ikke var det smarteste tidspunkt, at borgerne valgte at samles i store mængder.

»Jeg hader at skælde ud, men vi har lige haft det højeste antal af smittede på et døgn. I går blev omkring 125.000 amerikanere ramt af coronavirus,« lød det ifølge Fox News.

Selv om Jake Tapper roste størstedelen af de jublende mennesker for at bære et mundbind, så forstår han ligeledes godt, hvis det gør sundhedsmyndighederne bekymret.

Donald Trump har endnu ikke erkendt sit nederlag, men de største amerikanske medier udråbte i løbet af lørdagen Joe Biden som vinder.

I USA har over 230.000 mennesker mistet livet til Covid-19, mens over ni millioner er blevet smittet.