Mudderskred og store mængder regn ventes at ramme delstaten Californien kort tid efter voldsom skovbrand.

De store mængder regn, der falder over den nordlige del af Californien, øger risikoen for alvorlige mudderskred i området.

Det siger sherif i Butte County Kory Honea ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Regnen er en stor bekymring for os, fordi der er risiko for mudderskred, udtaler sheriffen.

I den kommende weekend ventes der at falde op mod 15 centimeter regn i og omkring Butte County.

Foruden mudderskred risikerer området også at blive ramt af oversvømmelser, oplyser Johnnie Powell fra den nationale vejrtjeneste:

- Der er ingen vegetation til at holde på jorden, så der er en risiko for, at den bare begynder at rykke sig og samtidig slæber mudder med sig, siger han.

For at undgå at bjergsider og huse skyller helt væk, har brandvæsenet bygget kanaler, der skal omdirigere vandet.

Flere områder i Butte County, heriblandt byen Paradise, blev stort set jævnet med jorden af den voldsomme skovbrand "Camp Fire", der brød ud den 8. november.

Skovbranden har kostet mindst 83 mennesker livet, mens 563 personer fortsat er savnet. Det gør skovbranden til den dødeligste i delstatens historie.

Men eftersøgningen og identifikationen af de døde er vanskelig, da der i flere tilfælde kun er meget små knoglefraktioner tilbage af de omkomne.

Og selv om regnvejret har hjulpet i brandvæsenets kamp mod branden, så truer regnen ifølge nyhedsbureauet AFP med at skylle de jordiske rester af yderligere brandofre væk.

En halv million mennesker blev sendt på flugt i forbindelse med skovbranden. Op mod 10.000 huse og 2700 andre bygninger er blevet ødelagt.

Et område på 59.000 hektar er afbrændt i det nordlige Californien. Længere mod syd, i blandt andet byen Malibu, hærgede en anden skovbrand kaldet "Woolsey Fire".

Her bredte flammerne sig over et område på næsten 40.000 hektar. Mindst 700 bygninger blev jævnet med jorden, mens 200 er beskadiget.

Woolsey Fire kostede tre mennesker livet.

