Storbritannien og Frankrig er blandt dem, der anerkender Venezuelas oppositionsleder som fungerende præsident.

Som ventet har en række EU-lande mandag anerkendt Venezuelas oppositionsleder, Juan Guaidó, som fungerende præsident i landet.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Syv EU-lande - Frankrig, Holland, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland og Østrig - havde givet Venezuelas præsident, Nicolás Maduro, et ultimatum om senest søndag at udskrive nyvalg i det uroplagede land.

Det har Maduro dog blankt afvist.

Derfor har de syv lande mandag formiddag meddelt, at de anerkender Guaidó som den fungerende venezuelanske præsident.

På Twitter skriver den britiske udenrigsminister, Jeremy Hunt:

- Nicolás Maduro har ikke indkaldt til nyt præsidentvalg inden for den grænse, vi havde sat. Derfor anerkender Storbritannien sammen med europæiske allierede Juan Guaidó som midlertidig konstitutionel præsident.

Også Danmark har mandag formiddag meldt sig i gruppen af lande, der anerkender Guaidó som fungerende præsident i Venezuela.

Det oplyser udenrigsminister Anders Samuelsen på Twitter.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har ligeledes på Twitter givet sin officielle støtte til den 35-årige oppositionsleder.

- Venezuelanerne har ret til at udtrykke sig selv frit og demokratisk. Frankrig anerkender Juan Guaidó som "midlertidig præsident", der kan iværksætte en valghandling, skriver Macron.

USA, Canada, Australien og en række latinamerikanske lande anerkender allerede Guaidó som Venezuelas præsident.

Rusland, der støtter Maduro, mener, at EU-landene blander sig unødigt i den politiske situation i Venezuela.

- Det er et forsøg på at retfærdiggøre, at de tilraner sig magt og blander sig i Venezuelas nationale anliggender, siger det russiske præsidentkontors talsmand, Dmitrij Peskov, ifølge nyhedsbureauet AFP.

/ritzau/