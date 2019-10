Strømmen kan blive slukket hos næsten en million mennesker og firmaer i Californien, der er ramt af skovbrand.

Kraftige vinde har søndag givet yderligere liv til en omfattende skovbrand i den amerikanske delstat Californien.

Branden truer blandt andet byen Santa Rosa, der ligger i området Sonoma nord for San Francisco på den amerikanske vestkyst.

Branden, der har fået navnet Kincade, spreder sig over omkring 120 kvadratkilometer. Kun cirka ti procent af branden er søndag eftermiddag lokal tid under kontrol, oplyser brandmyndighederne.

Desuden er op mod 180.000 mennesker blevet bedt om at lade sig evakuere.

- Det er den største evakuering, som nogen af os her på sherifkontoret kan huske. Pas på hinanden, skriver Sonomas sherifkontor på Twitter.

Vindstød på op mod 130 kilometer i timen har været med til at sprede branden yderligere og har gjort den kraftigere.

I alt 77 bygninger - heraf 31 boligbygninger - var lørdag blevet ødelagt.

- Det er helt sikkert en situation, som vi kalder historisk og ekstrem, siger meteorolog David King fra den nationale vejrtjeneste til Los Angeles Times.

- Det virkelig alvorlige ved den her situation er den lange periode, som vindene vil fortsætte, siger han.

Californiens største elselskab, Pacific Gas & Electric Co., oplyser, at det forventer at slukke for strømmen hos omkring 940.000 hjem og firmaer.

Det forebyggende tiltag ventes at påvirke omkring to millioner personer.

- Vinde af den her styrke udgør en større risiko for skader på det elektriske system og gnister og dermed yderligere spredning af skovbranden, lyder forklaringen fra det store elselskab.

/ritzau/AFP